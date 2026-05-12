दहेज में दस लाख रुपये और स्कार्पियो कार की मांग में शादी टूटने का मामला सामने आया है। दूल्हा पक्ष ने विरोध किया

केशव त्यागी, हापुड़ में दहेज में दस लाख रुपये और स्कार्पियो कार की मांग पूरी न होने पर शादी टूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जयमाला से पहले दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और समारोह स्थल पर जमकर हंगामा किया। विरोध करने पर पीड़ित परिवार को गोली मारने की धमकी भी दी गई। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूल्हा पक्ष के लोगों ने दहेज में दस लाख रुपये नकद और स्कार्पियो कार की मांग कर रहे थे। रिश्तेदारों के समझाने पर बारात समारोह स्थल तक पहुंच गई, लेकिन चढ़त के बाद दूल्हा मयंक सिंह शराब के नशे में अभद्रता करने लगा। दूल्हा पक्ष के लोगों ने फायरिंग भी की। दूल्हा मयंक सिंह ने तबीयत खराब होने और बेहोश होने का नाटक किया, जिसके बाद वहां से जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हे के पिता महेंद्र सिंह, उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने कार्रवाई करने पर पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी दी। यह भी readout: हापुड़ में हनुमान दल के उपाध्यक्ष एवं प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी।

केशव त्यागी, हापुड़। दहेज में दस लाख रुपये और स्कार्पियो कार की मांग पूरी न होने पर शादी टूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जयमाला से पहले दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और समारोह स्थल पर जमकर हंगामा किया। विरोध करने पर पीड़ित परिवार को गोली मारने की धमकी भी दी गई। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर के मोहल्ला लज्जापुरी के अधिवक्ता हरीश कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी 25 अप्रैल 2026 को बुलंदशहर रोड स्थित ग्रीन वैली मैरिज होम में गाजियाबाद के विजयनगर के मयंक सिंह के साथ हो रही थी। शराब के नशे में दूल्हे ने की बदतमीजी। दूल्हा पक्ष के लोगों ने दहेज में दस लाख रुपये नकद और स्कार्पियो कार की मांग कर रहे थे। रिश्तेदारों के समझाने पर बारात समारोह स्थल तक पहुंच गई, लेकिन चढ़त के बाद दूल्हा मयंक सिंह शराब के नशे में अभद्रता करने लगा। दूल्हा पक्ष के लोगों ने फायरिंग भी की। दूल्हा मयंक सिंह ने तबीयत खराब होने और बेहोश होने का नाटक किया, जिसके बाद वहां से जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हे के पिता महेंद्र सिंह, उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने कार्रवाई करने पर पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी दी। यह भी readout: हापुड़ में हनुमान दल के उपाध्यक्ष एवं प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी.

केशव त्यागी, हापुड़। दहेज में दस लाख रुपये और स्कार्पियो कार की मांग पूरी न होने पर शादी टूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जयमाला से पहले दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और समारोह स्थल पर जमकर हंगामा किया। विरोध करने पर पीड़ित परिवार को गोली मारने की धमकी भी दी गई। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर के मोहल्ला लज्जापुरी के अधिवक्ता हरीश कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी 25 अप्रैल 2026 को बुलंदशहर रोड स्थित ग्रीन वैली मैरिज होम में गाजियाबाद के विजयनगर के मयंक सिंह के साथ हो रही थी। शराब के नशे में दूल्हे ने की बदतमीजी। दूल्हा पक्ष के लोगों ने दहेज में दस लाख रुपये नकद और स्कार्पियो कार की मांग कर रहे थे। रिश्तेदारों के समझाने पर बारात समारोह स्थल तक पहुंच गई, लेकिन चढ़त के बाद दूल्हा मयंक सिंह शराब के नशे में अभद्रता करने लगा। दूल्हा पक्ष के लोगों ने फायरिंग भी की। दूल्हा मयंक सिंह ने तबीयत खराब होने और बेहोश होने का नाटक किया, जिसके बाद वहां से जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हे के पिता महेंद्र सिंह, उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने कार्रवाई करने पर पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी दी। यह भी readout: हापुड़ में हनुमान दल के उपाध्यक्ष एवं प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी





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