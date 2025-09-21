दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंध: सिपाही पति पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, मुकदमा दर्ज

बुलंदशहर के नरसेना थाने में तैनात एक सिपाही पर उसकी पत्नी ने दहेज की मांग पूरी न करने, दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, जागरण, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। थाना नरसेना में तैनात एक सिपाही की पत्नी ने दहेज की मांग पूरी न होने और दूसरी महिला से अवैध संबंध का विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर आरोपित सिपाही के खिलाफ नरसेना थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।\थाना नरसेना में तैनात सिपाही की पत्नी रश्मि यादव ने तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 11 दिसंबर 2021 को आरक्षी सनी यादव, पुत्र दिनेश चंद, निवासी प्रेम नगर,

शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने 40 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के कुछ ही दिन बाद सनी यादव दहेज में ब्रेजा कार की मांग करने लगा। जब रश्मि ने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई, तो सनी ने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। आरोप है कि वह रश्मि के साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता था। रश्मि ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उसके पति सनी ने एक वर्ष पूर्व खुर्जा जंक्शन चौकी पर तैनाती के दौरान चौकी क्षेत्र की एक महिला से अवैध संबंध बना लिए थे। सनी उस महिला के साथ शादी करने की धमकी भी देता था। 16 अक्टूबर 2023 को रश्मि ने तत्कालीन एसएसपी से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद सनी का तबादला थाना नरसेना कर दिया गया, लेकिन महिला के साथ उसका मिलना जारी रहा। 16 सितंबर 2025 को सनी उस महिला से मिलने खुर्जा गया और देर रात लौटने पर जब रश्मि ने इसका विरोध किया, तो सनी ने उसके साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में रश्मि को ऊंचागांव सीएचसी में भर्ती कराया गया।\शिकायत में रश्मि ने आरोप लगाया है कि उसके पति सनी ने पुलिस की वर्दी पहनकर उस महिला के साथ फोटो खिंचवाए हैं। थाना प्रभारी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर आरोपित सिपाही सनी यादव, पुत्र दिनेश चंद्र, के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। इस मामले में, पुलिस सबूतों और गवाहों को इकट्ठा कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या सनी ने अपनी पत्नी के साथ हिंसा करने से पहले किसी अन्य अपराध में शामिल था। इस मामले में, पुलिस त्वरित कार्रवाई करने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने जनता से इस मामले में किसी भी जानकारी के साथ आगे आने का आग्रह किया है जो जांच में मददगार हो सकती है। इस घटना ने समाज में दहेज और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति चिंता बढ़ाई है। पुलिस का कहना है कि वह इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सजा मिले





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

दहेज प्रताड़ना अवैध संबंध सिपाही मुकदमा मारपीट

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें