दहेज के लिए प्रताड़ित, नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

नौबतपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नौबतपुर थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने दहेज प्रथा की क्रूरता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अजवां बहेरातर निवासी शिवशंकर यादव की पुत्री रूपा कुमारी की शादी 25 फरवरी 2026 को चेसी गांव निवासी प्रद्युम्न कुमार के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही, रूपा कुमारी के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिवशंकर यादव ने नौबतपुर थाने में एक आवेदन देकर आरोप लगाया है कि शादी में उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार मोटरसाइकिल, लगभग 5 लाख रुपये नकद, सोने की चेन और अंगूठी सहित कई कीमती सामान दिए थे, लेकिन ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे। इस मांग को पूरा न कर पाने के कारण रूपा कुमारी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी बेटी को लगातार अपमानित किया जाता था और उसे घर के कामों में अत्यधिक व्यस्त रखा जाता था, जिससे वह तनाव में रहती थी। 21 अप्रैल 2026 की रात लगभग 11:55 बजे रूपा कुमारी ने आखिरी बार अपने परिवार से बात की थी और उसने बताया था कि वह ठीक है। लेकिन अगले दिन, 22 अप्रैल की सुबह लगभग 8 बजे, ससुराल वालों ने रूपा कुमारी के परिवार को फोन करके बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली है। यह खबर सुनकर रूपा कुमारी के परिवार वाले तुरंत चेसी गांव पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें कोई भी ससुराल वाला नहीं मिला और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रूपा कुमारी का शव भी कहीं नहीं था। इस स्थिति को लेकर रूपा कुमारी के परिवार ने गंभीर संदेह व्यक्त किया और आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने रूपा कुमारी की हत्या कर उसके शव को छिपा दिया है। मृतका के भाई धीरज कुमार ने बताया कि उनकी बहन को शादी के बाद से ही दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और ससुराल वाले उसकी जान लेना चाहते थे। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। धीरज कुमार ने यह भी बताया कि उनकी बहन एक खुशमिजाज और संवेदनशील लड़की थी और उसने कभी भी आत्म हत्या करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। नौबतपुर थाना प्रभारी मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रही है और रूपा कुमारी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी सूचना दे दी गई है, जो घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और आवश्यक नमूने एकत्र करेगी। पुलिस ससुराल वालों से पूछताछ कर रही है और उनके बयानों को रिकॉर्ड कर रही है। साथ ही, आसपास के लोगों से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले में सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला साबित होता है, तो आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत को महसूस कराया है और समाज में व्याप्त इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। रूपा कुमारी की इस तरह की दुखद मौत ने उसके परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.
नौबतपुर थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने दहेज प्रथा की क्रूरता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अजवां बहेरातर निवासी शिवशंकर यादव की पुत्री रूपा कुमारी की शादी 25 फरवरी 2026 को चेसी गांव निवासी प्रद्युम्न कुमार के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही, रूपा कुमारी के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिवशंकर यादव ने नौबतपुर थाने में एक आवेदन देकर आरोप लगाया है कि शादी में उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार मोटरसाइकिल, लगभग 5 लाख रुपये नकद, सोने की चेन और अंगूठी सहित कई कीमती सामान दिए थे, लेकिन ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे। इस मांग को पूरा न कर पाने के कारण रूपा कुमारी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी बेटी को लगातार अपमानित किया जाता था और उसे घर के कामों में अत्यधिक व्यस्त रखा जाता था, जिससे वह तनाव में रहती थी। 21 अप्रैल 2026 की रात लगभग 11:55 बजे रूपा कुमारी ने आखिरी बार अपने परिवार से बात की थी और उसने बताया था कि वह ठीक है। लेकिन अगले दिन, 22 अप्रैल की सुबह लगभग 8 बजे, ससुराल वालों ने रूपा कुमारी के परिवार को फोन करके बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह खबर सुनकर रूपा कुमारी के परिवार वाले तुरंत चेसी गांव पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें कोई भी ससुराल वाला नहीं मिला और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रूपा कुमारी का शव भी कहीं नहीं था। इस स्थिति को लेकर रूपा कुमारी के परिवार ने गंभीर संदेह व्यक्त किया और आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने रूपा कुमारी की हत्या कर उसके शव को छिपा दिया है। मृतका के भाई धीरज कुमार ने बताया कि उनकी बहन को शादी के बाद से ही दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और ससुराल वाले उसकी जान लेना चाहते थे। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। धीरज कुमार ने यह भी बताया कि उनकी बहन एक खुशमिजाज और संवेदनशील लड़की थी और उसने कभी भी आत्महत्या करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। नौबतपुर थाना प्रभारी मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रही है और रूपा कुमारी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी सूचना दे दी गई है, जो घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और आवश्यक नमूने एकत्र करेगी। पुलिस ससुराल वालों से पूछताछ कर रही है और उनके बयानों को रिकॉर्ड कर रही है। साथ ही, आसपास के लोगों से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले में सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला साबित होता है, तो आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत को महसूस कराया है और समाज में व्याप्त इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। रूपा कुमारी की इस तरह की दुखद मौत ने उसके परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है
दहेज प्रताड़ना हत्या नवविवाहिता नौबतपुर प्राथमिकी जांच