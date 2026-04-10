दहेज हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: केवल मांग से अपराध नहीं, उत्पीड़न का संबंध जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज के रूप में सामान मांगने से दहेज हत्या का अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक उत्पीड़न या क्रूरता का संबंध साबित न हो। कोर्ट ने मामले में अहम फैसला सुनाया।

विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्याय ालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि केवल दहेज के रूप में मूल्यवान वस्तुएं या संपत्ति की मांग करने से ही दहेज हत्या का अपराध साबित नहीं हो जाता, जब तक कि मृतक महिला के साथ उत्पीड़न या क्रूरता से जुड़ी घटनाओं का स्पष्ट संबंध सिद्ध न हो। न्याय ालय ने कहा कि दहेज मृत्यु के अपराध को साबित करने के लिए मृत्यु और दहेज से संबंधित क्रूरता या हिंसा के बीच एक ठोस संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। यह निर्णय न्याय मूर्ति मनीष

माथुर की एकल पीठ ने मेवा लाल और दो अन्य की अपील पर सुनाया। लगभग 27 साल पुराने इस मामले में अपीलकर्ताओं ने सत्र न्यायालय द्वारा उन्हें सुनाई गई सात वर्ष की सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। मामला राजधानी लखनऊ के बंथरा थाने का है। वर्ष 1999 में अपीलकर्ता संख्या दो की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके ससुर ने अपीलकर्ताओं पर दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर मृतका की हत्या करने का आरोप लगाया था।\अपील की सुनवाई के दौरान, अभियुक्तों की ओर से यह तर्क दिया गया कि मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर का कोई प्रमाण नहीं मिला। न्यायालय ने अपने फैसले में प्राकृतिक मृत्यु और अन्य कारणों से हुई मृत्यु के बीच अंतर को स्पष्ट किया। न्यायालय ने कहा कि यदि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से परे नहीं है, लेकिन इसका कारण अस्पष्ट है, तो इसे दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 304-बी आईपीसी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सक की राय को ध्यान में रखते हुए, यह साबित नहीं हुआ कि मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी। न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के बीच एक सीधा संबंध होना आवश्यक है, और केवल दहेज की मांग या बातचीत पर्याप्त नहीं है। इस फैसले से न्यायपालिका ने दहेज से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया है, जिसमें दहेज उत्पीड़न और हत्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह फैसला अदालतों को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतने और केवल दहेज की मांग को ही अपराध का आधार न मानने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यह साबित करने में मदद करेगा कि आरोप निराधार हैं।\न्यायालय का यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है जो दहेज से जुड़े मामलों में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों का सामना न करना पड़े, और यह उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो दहेज उत्पीड़न से पीड़ित हैं कि वे न्याय के लिए आगे आएं। अदालत का मानना ​​है कि केवल दहेज की मांग करना ही अपराध नहीं है, जब तक कि इसके साथ उत्पीड़न या क्रूरता की कोई स्पष्ट कड़ी न हो। इस फैसले से अदालतों को दहेज से जुड़े मामलों में अधिक विवेकपूर्ण और सबूतों पर आधारित फैसले लेने में मदद मिलेगी। इस निर्णय का उद्देश्य दहेज के खिलाफ लड़ने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ-साथ निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों से बचाना है। यह निर्णय न्यायपालिका को दहेज उत्पीड़न के मामलों में अधिक सावधानी बरतने और ठोस सबूतों पर आधारित फैसलों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह समाज में दहेज के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने में भी मदद करेगा। इस फैसले से उम्मीद है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में न्याय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय होगी, और निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों से बचाया जा सकेगा।





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