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दाऊद-एआईएसआई नेटवर्क का नया आतंकी मॉड्यूल: थाईलैंड, नेपाल और पाकिस्तान की भूमिका

राष्ट्रीय सुरक्षा News

दाऊद-एआईएसआई नेटवर्क का नया आतंकी मॉड्यूल: थाईलैंड, नेपाल और पाकिस्तान की भूमिका
दाऊद इब्राहिमएआईएसआईआतंकी साजिश
📆30-05-2026 22:28:00
📰rpbreakingnews
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दिल्ली-मुंबई आतंकी साजिश के बाद सामने आए अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों पर विस्तृत जानकारी। थाईलैंड, नेपाल और पाकिस्तान की भूमिका और युवा शूटरों की भर्ती की योजना।

दिल्ली-मुंबई में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद जांच में चौंकाने वाले अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक थाईलैंड में बने संपर्क, पाकिस्तान स्थित एआईएसआई हैंडलरों और नेपाल के जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के सहारे भारत में नया आतंकी मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों से युवाओं और शूटरों की भर्ती की योजना थी, जबकि दाऊद नेटवर्क एक बार फिर पुराने पैटर्न पर काम करता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और खुफिया जानकारी के आधार पर कई चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एआईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े इस मॉड्यूल के तार कई देशों तक फैले हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार भारत में आतंकी हमलों की साजिश के लिए दाऊद नेटवर्क और एआईएसआई ने पुराना पैटर्न अपनाया था। आतंकियों और अपराधियों के बीच संपर्क थाईलैंड में बना, उन्हें तैयार करने में एआईएसआई की भूमिका रही, नेपाल के जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और शूटर तैयार किए गए, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से नए युवाओं और शूटरों की भर्ती की योजना बनाई गई थी। जांच में सामने आया है कि नेपाल ी नागरिक आंग कामी लामा वर्ष 2001 से 2018 तक ड्रग तस्करी के एक मामले में थाईलैंड की जेल में बंद रहा था। इसी जेल में दाऊद इब्राहिम का करीबी गुर्गा पाकिस्तान ी नागरिक मोहम्मद सलीम उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा और एजाज रसूल भी सजा काट रहे थे। यहीं पर लामा और मुन्ना झिंगाड़ा की दोस्ती हुई, जो बाद में इस आतंकी मॉड्यूल की अहम कड़ी बन गई। जेल से बाहर आने के बाद मुन्ना झिंगाड़ा दाऊद के इशारे पर दुबई और पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को संचालित करने लगा। सूत्रों के मुताबिक इस मॉड्यूल में मुन्ना झिंगाड़ा के साथ शहजाद भट्टी और एआईएसआई के हैंडलर भी सक्रिय थे। इन्हीं के निर्देश पर नेपाल ी नागरिक लामा को भारत में सक्रिय मॉड्यूल के लिए धन, हथियार और सूचनाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि लामा ने कुछ युवाओं और शूटरों की भर्ती में भी भूमिका निभाई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि विजय उर्फ शूटर को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नए युवाओं तथा शूटरों की भर्ती का काम सौंपा गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन-किन लोगों से संपर्क किया गया था और इस नेटवर्क का विस्तार कितना बड़ा था। अधिकारियों का मानना है कि दाऊद गिरोह एक बार फिर अपने पुराने तरीके पर लौट आया है। गिरोह कम उम्र के युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लॉजिस्टिक हैंडलर के रूप में सामने आए नेपाल ी नागरिक लामा को छोड़ दें तो गिरफ्तार किए गए अधिकांश युवकों की उम्र 30 वर्ष से कम बताई जा रही है। भर्ती में शामिल विजय उर्फ शूटर की उम्र भी महज 23 वर्ष है। जांच एजेंसियों का मानना है कि हालिया गिरफ्तारियों से इस पूरे नेटवर्क के कई और अहम सुराग सामने आ सकते हैं। फिलहाल दाऊद गैंग, एआईएसआई और सीमा पार बैठे हैंडलरों की भूमिका की गहन जांच जारी है.

दिल्ली-मुंबई में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद जांच में चौंकाने वाले अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक थाईलैंड में बने संपर्क, पाकिस्तान स्थित एआईएसआई हैंडलरों और नेपाल के जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के सहारे भारत में नया आतंकी मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों से युवाओं और शूटरों की भर्ती की योजना थी, जबकि दाऊद नेटवर्क एक बार फिर पुराने पैटर्न पर काम करता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और खुफिया जानकारी के आधार पर कई चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एआईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े इस मॉड्यूल के तार कई देशों तक फैले हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार भारत में आतंकी हमलों की साजिश के लिए दाऊद नेटवर्क और एआईएसआई ने पुराना पैटर्न अपनाया था। आतंकियों और अपराधियों के बीच संपर्क थाईलैंड में बना, उन्हें तैयार करने में एआईएसआई की भूमिका रही, नेपाल के जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और शूटर तैयार किए गए, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से नए युवाओं और शूटरों की भर्ती की योजना बनाई गई थी। जांच में सामने आया है कि नेपाली नागरिक आंग कामी लामा वर्ष 2001 से 2018 तक ड्रग तस्करी के एक मामले में थाईलैंड की जेल में बंद रहा था। इसी जेल में दाऊद इब्राहिम का करीबी गुर्गा पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद सलीम उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा और एजाज रसूल भी सजा काट रहे थे। यहीं पर लामा और मुन्ना झिंगाड़ा की दोस्ती हुई, जो बाद में इस आतंकी मॉड्यूल की अहम कड़ी बन गई। जेल से बाहर आने के बाद मुन्ना झिंगाड़ा दाऊद के इशारे पर दुबई और पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को संचालित करने लगा। सूत्रों के मुताबिक इस मॉड्यूल में मुन्ना झिंगाड़ा के साथ शहजाद भट्टी और एआईएसआई के हैंडलर भी सक्रिय थे। इन्हीं के निर्देश पर नेपाली नागरिक लामा को भारत में सक्रिय मॉड्यूल के लिए धन, हथियार और सूचनाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि लामा ने कुछ युवाओं और शूटरों की भर्ती में भी भूमिका निभाई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि विजय उर्फ शूटर को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नए युवाओं तथा शूटरों की भर्ती का काम सौंपा गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन-किन लोगों से संपर्क किया गया था और इस नेटवर्क का विस्तार कितना बड़ा था। अधिकारियों का मानना है कि दाऊद गिरोह एक बार फिर अपने पुराने तरीके पर लौट आया है। गिरोह कम उम्र के युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लॉजिस्टिक हैंडलर के रूप में सामने आए नेपाली नागरिक लामा को छोड़ दें तो गिरफ्तार किए गए अधिकांश युवकों की उम्र 30 वर्ष से कम बताई जा रही है। भर्ती में शामिल विजय उर्फ शूटर की उम्र भी महज 23 वर्ष है। जांच एजेंसियों का मानना है कि हालिया गिरफ्तारियों से इस पूरे नेटवर्क के कई और अहम सुराग सामने आ सकते हैं। फिलहाल दाऊद गैंग, एआईएसआई और सीमा पार बैठे हैंडलरों की भूमिका की गहन जांच जारी है

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