दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला मुंबई कोर्ट में पेश, ड्रग तस्करी का सरगना

भारत के भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को ड्रग तस्करी के आरोप में मुंबई लाया गया है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। डोला पर कई ड्रग तस्करी के मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।
मुंबई : भारत के कुख्यात भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को आज मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद सलीम डोला , जो एक ड्रग तस्कर है, बुधवार को मुंबई लाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( एनसीबी ) की टीम ने बुधवार शाम उसे मुंबई पहुंचाया। इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर एनसीबी को सौंप दिया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, दाऊद इब्राहिम के एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी इकबाल मिर्ची की मृत्यु के बाद, सलीम डोला ने ही डी-कंपनी के नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की बागडोर संभाली थी। दिल्ली से मुंबई पहुंचा सलीम डोला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर लाया गया। वहां भारी पुलिस बल और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में उसे दक्षिण मुंबई स्थित एनसीबी कार्यालय ले जाया गया। उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। 59 वर्षीय डोला को मार्च 2024 में भारत सरकार के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर तुर्की में गिरफ्तार किया गया था। वह भारत में कई ड्रग तस्करी के मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। डोला पर महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मंड्रेक्स और मेथामफेटामाइन जैसे नशीले पदार्थों की बड़ी खेपों से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन जब्ती मामले में भी वांछित है, जिसमें मुंबई पुलिस ने सांगली जिले में एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले की जांच के दौरान भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। पिछले वर्ष, उसके बेटे ताहिर सलीम डोला सहित सिंडिकेट के अन्य सदस्यों, मुस्तफा मोहम्मद कुब्बावाला और मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल उर्फ लविश शेख को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से डिपोर्ट करके मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डोला का आपराधिक इतिहास दो दशकों से भी अधिक पुराना है। दक्षिण मुंबई के डोंगरी क्षेत्र का रहने वाला डोला, शुरू में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़ा था, लेकिन बाद में वह ड्रग निर्माण और सप्लाई के अवैध नेटवर्क में सक्रिय हो गया। विदेश में रहकर उसने देश के विभिन्न हिस्सों में मेफेड्रोन के नेटवर्क का विस्तार किया। मंगलवार को उसे दिल्ली लाया गया था, जहां अदालत ने एनसीबी को उसे मुंबई ले जाने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। एनसीबी की कस्टडी पूरी होने के बाद उसे आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की संभावना है। इस मामले की जांच से जुड़े एनसीबी और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को उम्मीद है कि डोला के गिरफ्त में आने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसियों को मिल सकती हैं, जिससे डी-कंपनी के ड्रग नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश हो सकता है। डोला की गिरफ्तारी को देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। एनसीबी और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि डोला के सभी संपर्कों और उसके द्वारा किए गए अवैध कारोबार का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि डोला के पास ड्रग्स के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की जानकारी भी हो सकती है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। डोला की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड में भी खलबली मच गई है और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों में दहशत का माहौल है.
मुंबई: भारत के कुख्यात भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को आज मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद सलीम डोला, जो एक ड्रग तस्कर है, बुधवार को मुंबई लाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने बुधवार शाम उसे मुंबई पहुंचाया। इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर एनसीबी को सौंप दिया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, दाऊद इब्राहिम के एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी इकबाल मिर्ची की मृत्यु के बाद, सलीम डोला ने ही डी-कंपनी के नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की बागडोर संभाली थी। दिल्ली से मुंबई पहुंचा सलीम डोला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर लाया गया। वहां भारी पुलिस बल और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में उसे दक्षिण मुंबई स्थित एनसीबी कार्यालय ले जाया गया। उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। 59 वर्षीय डोला को मार्च 2024 में भारत सरकार के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर तुर्की में गिरफ्तार किया गया था। वह भारत में कई ड्रग तस्करी के मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। डोला पर महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मंड्रेक्स और मेथामफेटामाइन जैसे नशीले पदार्थों की बड़ी खेपों से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन जब्ती मामले में भी वांछित है, जिसमें मुंबई पुलिस ने सांगली जिले में एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले की जांच के दौरान भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। पिछले वर्ष, उसके बेटे ताहिर सलीम डोला सहित सिंडिकेट के अन्य सदस्यों, मुस्तफा मोहम्मद कुब्बावाला और मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल उर्फ लविश शेख को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से डिपोर्ट करके मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डोला का आपराधिक इतिहास दो दशकों से भी अधिक पुराना है। दक्षिण मुंबई के डोंगरी क्षेत्र का रहने वाला डोला, शुरू में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़ा था, लेकिन बाद में वह ड्रग निर्माण और सप्लाई के अवैध नेटवर्क में सक्रिय हो गया। विदेश में रहकर उसने देश के विभिन्न हिस्सों में मेफेड्रोन के नेटवर्क का विस्तार किया। मंगलवार को उसे दिल्ली लाया गया था, जहां अदालत ने एनसीबी को उसे मुंबई ले जाने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। एनसीबी की कस्टडी पूरी होने के बाद उसे आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की संभावना है। इस मामले की जांच से जुड़े एनसीबी और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को उम्मीद है कि डोला के गिरफ्त में आने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसियों को मिल सकती हैं, जिससे डी-कंपनी के ड्रग नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश हो सकता है। डोला की गिरफ्तारी को देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। एनसीबी और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि डोला के सभी संपर्कों और उसके द्वारा किए गए अवैध कारोबार का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि डोला के पास ड्रग्स के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की जानकारी भी हो सकती है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। डोला की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड में भी खलबली मच गई है और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों में दहशत का माहौल है
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