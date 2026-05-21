दादरी के सभी 25वार्ड और मोहल्लों के मार्गों को बदलेंगे महापुरुषों के नाम

दादरी नगर पालिका के सभी 25वार्डों और मोहल्लों के मार्गों को बदलेंगे महापुरुषों के नाम। योजना के तहत महापुरुषों के नाम से मार्गों के नामकरण किया जाएगा। पहले तक, दादरी के 25वार्डों को उनके पुराने नामों से जाना जाता था। योजना लागू होने से नाम भी बदलेंगे, साथ ही सरकारी अभिलेख सभी नए नामों को ले जाएगा। इससे न सिर्फ शहर की पहचान बदल जाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी महापुरुषों के योगदान से परिचित होंगेॡ

दादरी नगर पालिका में सात साल पहले महापुरुषों के नाम से मार्गों के नामकरण की योजना अब फिर से शुरू की जा रही है। इस योजना को पहलेCold के कारण ठंडे बस्ते में चली गई थी। वर्तमाननगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने सर्वसम्मति से इस योजना को लागू करने की बात कही है। इस योजना के तहत दादरी के सभी 25वार्डो से गुजरने वाले मार्गो के नाम महापुरुषों के नाम से दिए जाएंगे। सर्वसम्मति बनने के बाद, इस योजना को लागू किया जाएगा। पहले तक, दादरी के 25वार्डों को उनके पुराने नामों से जाना जाता था। इस योजना लागू होने से वार्ड और मोहल्लों के नाम भी बदले जाएंगे। शासन के आदेशानुसार दादरी के सभी वार्ड व मोहल्लों के मार्गों पर महापुरुषों के नाम के बोर्ड लगाए जाएंगे। शाखा के अभिलेखों में भी अब इन नए नामों को दर्ज किया जाएगा। इससे न केवल शहर की पहचान बदलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी महापुरुषों के योगदान से परिचित हो सकेंगे.

दादरी नगर पालिका में सात साल पहले महापुरुषों के नाम से मार्गों के नामकरण की योजना अब फिर से शुरू की जा रही है। इस योजना को पहलेCold के कारण ठंडे बस्ते में चली गई थी। वर्तमाननगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने सर्वसम्मति से इस योजना को लागू करने की बात कही है। इस योजना के तहत दादरी के सभी 25वार्डो से गुजरने वाले मार्गो के नाम महापुरुषों के नाम से दिए जाएंगे। सर्वसम्मति बनने के बाद, इस योजना को लागू किया जाएगा। पहले तक, दादरी के 25वार्डों को उनके पुराने नामों से जाना जाता था। इस योजना लागू होने से वार्ड और मोहल्लों के नाम भी बदले जाएंगे। शासन के आदेशानुसार दादरी के सभी वार्ड व मोहल्लों के मार्गों पर महापुरुषों के नाम के बोर्ड लगाए जाएंगे। शाखा के अभिलेखों में भी अब इन नए नामों को दर्ज किया जाएगा। इससे न केवल शहर की पहचान बदलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी महापुरुषों के योगदान से परिचित हो सकेंगे





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Villages Roads Maha Pistol Name Change

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

हीट वेव; वाराणसी में इंटर तक स्कूल 25-मई तक बंद: जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया फैसला, सभी बोर्ड पर लागू होगा नियमVaranasi heatwave alert: schools up to intermediate shut till May 25 as per DMs directive. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.

Read more »

महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्मभूषण से नवाजा जाएगामहाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को 25 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्मभूषण से नवाजा जाएगा।

Read more »

IMD Heat Wave Alert: बांदा में पारा 47.6 डिग्री पार! दिल्ली, UP और पंजाब सहित 13 राज्यों में 25 मई तक का हीट वेव अलर्ट | Imd Weather Red Alert Severe Heatwave Warning Delhi Up Mp Temperature Crosses 47 Degrees May 25IMD Weather Red Alert: आईएमडी के अनुसार, 19 से 25 मई तक उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ पूर्वी राज्यों में अगले सात दिनों तक भीषण गर्मी और गर्मी बनी रहेगी।

Read more »

25 मई से 2 जून तक खूब तपेगी धरती: 9 दिन क्यों पड़ती है भीषण गर्मी? जानें क्या है नौतपा और उसका महत्व25 मई से 2 जून तक खूब तपेगी धरती: 9 दिन क्यों पड़ती है भीषण गर्मी? जानें क्या है नौतपा और उसका महत्व

Read more »

25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगातार चली थी Jeetendra की मूवी, 59 साल पुरानी स्पाई थ्रिलर ने बदली थी तकदीर - jeetendra cult spy thriller movie farz running successfully for 25 weeks in theatreवेटरन एक्टर जीतेंद्र की एक पुरानी कल्ट फिल्म ने स्पाई थ्रिलर के तौर पर दर्शकों का दिल जीता था और 25 हफ्तों तक थिएटर्स में चली थी।

Read more »

44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा गढ़वा का पारा: राज्य के 6 जिले में 40 डिग्री वाली गर्मी, आज से 10 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्टJharkhand weather update: 6 districts heatwave 40°C. 10 districts rain & thunderstorm alert from May 21-25.

Read more »