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दादरी के सभी 25वार्ड और मोहल्लों के मार्गों को बदलेंगे महापुरुषों के नाम

Urban Development News

दादरी के सभी 25वार्ड और मोहल्लों के मार्गों को बदलेंगे महापुरुषों के नाम
VillagesRoadsMaha Pistol
📆21-05-2026 02:53:00
📰Dainik Jagran
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दादरी नगर पालिका के सभी 25वार्डों और मोहल्लों के मार्गों को बदलेंगे महापुरुषों के नाम। योजना के तहत महापुरुषों के नाम से मार्गों के नामकरण किया जाएगा। पहले तक, दादरी के 25वार्डों को उनके पुराने नामों से जाना जाता था। योजना लागू होने से नाम भी बदलेंगे, साथ ही सरकारी अभिलेख सभी नए नामों को ले जाएगा। इससे न सिर्फ शहर की पहचान बदल जाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी महापुरुषों के योगदान से परिचित होंगेॡ

दादरी नगर पालिका में सात साल पहले महापुरुषों के नाम से मार्गों के नामकरण की योजना अब फिर से शुरू की जा रही है। इस योजना को पहलेCold के कारण ठंडे बस्ते में चली गई थी। वर्तमाननगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने सर्वसम्मति से इस योजना को लागू करने की बात कही है। इस योजना के तहत दादरी के सभी 25वार्डो से गुजरने वाले मार्गो के नाम महापुरुषों के नाम से दिए जाएंगे। सर्वसम्मति बनने के बाद, इस योजना को लागू किया जाएगा। पहले तक, दादरी के 25वार्डों को उनके पुराने नामों से जाना जाता था। इस योजना लागू होने से वार्ड और मोहल्लों के नाम भी बदले जाएंगे। शासन के आदेशानुसार दादरी के सभी वार्ड व मोहल्लों के मार्गों पर महापुरुषों के नाम के बोर्ड लगाए जाएंगे। शाखा के अभिलेखों में भी अब इन नए नामों को दर्ज किया जाएगा। इससे न केवल शहर की पहचान बदलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी महापुरुषों के योगदान से परिचित हो सकेंगे.

दादरी नगर पालिका में सात साल पहले महापुरुषों के नाम से मार्गों के नामकरण की योजना अब फिर से शुरू की जा रही है। इस योजना को पहलेCold के कारण ठंडे बस्ते में चली गई थी। वर्तमाननगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने सर्वसम्मति से इस योजना को लागू करने की बात कही है। इस योजना के तहत दादरी के सभी 25वार्डो से गुजरने वाले मार्गो के नाम महापुरुषों के नाम से दिए जाएंगे। सर्वसम्मति बनने के बाद, इस योजना को लागू किया जाएगा। पहले तक, दादरी के 25वार्डों को उनके पुराने नामों से जाना जाता था। इस योजना लागू होने से वार्ड और मोहल्लों के नाम भी बदले जाएंगे। शासन के आदेशानुसार दादरी के सभी वार्ड व मोहल्लों के मार्गों पर महापुरुषों के नाम के बोर्ड लगाए जाएंगे। शाखा के अभिलेखों में भी अब इन नए नामों को दर्ज किया जाएगा। इससे न केवल शहर की पहचान बदलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी महापुरुषों के योगदान से परिचित हो सकेंगे

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Villages Roads Maha Pistol Name Change

 

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