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दादरी हत्याकांड: पति-पत्नी में शराब और आर्थिक तंगी ने सहनी शराब और आर्थिक तंगी ने सहनी शराब की तरह होते थे विवाद, पति ने किया हिंसा?

दropolitik या सामाजिक News

दादरी हत्याकांड: पति-पत्नी में शराब और आर्थिक तंगी ने सहनी शराब और आर्थिक तंगी ने सहनी शराब की तरह होते थे विवाद, पति ने किया हिंसा?
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📆17-06-2026 19:18:00
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दादरी में एक महिला के शव के साथ घटना हुई। पति मौके से फरार। शराब और आर्थिक कठिनाई के कारण पारिवारिक तनाव था। पुलिस जांच कर रही है।

गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जारचा रोड पर स्थित एक आवासीय मकान में बुधवार सबह एक महिला का शव मिला। महिला के गले पर संदिग्ध निशान पाए गए, जबकि उसका पति मौके से फरार हो चुका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि पारिवारिक कलह के चलते महिला के पति ने यह कदम उठाया। घटना से पहले शराब के सेवन की बात जांच में उभरकर आई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। मृतका का नाम कविता बताया गया है। पुलिस के अनुसार कविता और उसका पति मोहित दोनों मूल रूप से चिटहेरा गांव के निवासी हैं। करीब दस वर्ष पूर्व दोनों ने प्रेम विवाह किया था। एक ही गांव के होने के बावजूद अलग-अलग जाति का होना परिवारों की आपत्ति की वजह बना, जिसके चलते दोनों घर से भागकर शादी की। विवाह के बाद करीब आठ साल तक दोनों घर से दूर रहे। इस दौरान उनके दो बच्चे भी हुए। माहौल सामान्य होने पर दोनों जारचा रोड पर आकर रहने लगे। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि कविता और मोहित दोनों शराब का सेवन करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं थी, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। फिलहाल पुलिस आरोपी पति मोहित की तलाश में जुटी है.

गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जारचा रोड पर स्थित एक आवासीय मकान में बुधवार सबह एक महिला का शव मिला। महिला के गले पर संदिग्ध निशान पाए गए, जबकि उसका पति मौके से फरार हो चुका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि पारिवारिक कलह के चलते महिला के पति ने यह कदम उठाया। घटना से पहले शराब के सेवन की बात जांच में उभरकर आई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। मृतका का नाम कविता बताया गया है। पुलिस के अनुसार कविता और उसका पति मोहित दोनों मूल रूप से चिटहेरा गांव के निवासी हैं। करीब दस वर्ष पूर्व दोनों ने प्रेम विवाह किया था। एक ही गांव के होने के बावजूद अलग-अलग जाति का होना परिवारों की आपत्ति की वजह बना, जिसके चलते दोनों घर से भागकर शादी की। विवाह के बाद करीब आठ साल तक दोनों घर से दूर रहे। इस दौरान उनके दो बच्चे भी हुए। माहौल सामान्य होने पर दोनों जारचा रोड पर आकर रहने लगे। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि कविता और मोहित दोनों शराब का सेवन करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं थी, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। फिलहाल पुलिस आरोपी पति मोहित की तलाश में जुटी है

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दादरी हत्याकांड पति-पत्नी विवाद शराब आर्थिक तंगी पुलिस जांच

 

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