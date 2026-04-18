दादरी क्षेत्र के तीन गांवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए नई लाइन का शुभारंभ

दादरी क्षेत्र के ऊंचा अमीरपुर, खंगोड़ा और महाराजगढ़ी गांवों में बिजली की आपूर्ति को निर्बाध बनाने के उद्देश्य से प्यावली उपकेंद्र से जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। विधायक तेजपाल सिंह नागर ने शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे आपूर्ति में सुधार होगा, लाइन हानि कम होगी और तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा।

दादरी क्षेत्र के ऊंचा अमीरपुर , खंगोड़ा और महाराजगढ़ी गांवों में बिजली की आपूर्ति को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शनिवार को दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नागर ने इन गांवों को प्यावली उपकेंद्र से जोड़ने के कार्य का शुभारंभ किया। वर्तमान में, इन गांवों की बिजली आपूर्ति हापुड़ के मसूरी उपकेंद्र से की जा रही है, जिसके कारण आपूर्ति में अनियमितताओं और समस्याएँ बनी रहती थीं। नई व्यवस्था के तहत, इन गांवों को दादरी खंड के प्यावली उपकेंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल आपूर्ति

निर्बाध होगी, बल्कि बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान भी तेजी से हो सकेगा। विधायक तेजपाल सिंह नागर ने परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से ग्रामीणों को काफी लाभ होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिजली आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ लाइन हानि में भी कमी आएगी, जिससे विद्युत विभाग को भी फायदा होगा। किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में, त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को बार-बार बिजली कटौती या वोल्टेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पहल क्षेत्र के विकास में एक अहम योगदान साबित होगी और ग्रामीणों के जीवन को अधिक सुगम बनाएगी। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत, ऊंचा अमीरपुर से खंगोड़ा तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक नई विद्युत लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य को 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 121 लाख रुपये है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात, क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और ग्रामीणों को निर्बाध बिजली मिलेगी। इस शुभ अवसर पर विद्युत विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इस परियोजना के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह पहल क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है





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