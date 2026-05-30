Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

दानापुर-बेंगलुरु और सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार

रेलवे समाचार News

दानापुर-बेंगलुरु और सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार
दानापुर-बेंगलुरुसरायगढ़-देवघरस्पेशल ट्रेन
📆30-05-2026 21:29:00
📰Dainik Jagran
23 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 53%

भारतीय रेलवे ने दानापुर-बेंगलुरु और सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार किया है। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को नए रूट से चलाने का निर्णय लिया है।

भारतीय रेलवे ने दानापुर-बेंगलुरु और सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेन ों की परिचालन अवधि का विस्तार किया है। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को नए रूट से चलाने का निर्णय लिया है। दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन अब गुंटूर जं.

-गुत्ती-धर्मवरम-यलहंका के रास्ते चलेगी। वहीं, सरायगढ़-देवघर मेमू स्पेशल ट्रेन सुपौल- सहरसा- सिमरी बख्तियारपुर- मानसी-खगड़िया- सबदलपुर- मुंगेर- सुलतानगंज- भागलपुर-बांका के रास्ते देवघर तक जाएगी। इसके साथ ही सरायगढ़ और देवघर के मध्य प्रतिदिन चलायी जा रही गाड़ी संख्या 05573/05574 सरायगढ़- देवघर- सरायगढ़ मेमू स्पेशल के परिचालन अवधि में भी विस्तार किया जा रहा है। अब यह स्पेशल सरायगढ़ एवं देवघर से 01 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन परिचालित की जाएगी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

दानापुर-बेंगलुरु सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेन परिचालन अवधि का विस्तार

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 00:28:51