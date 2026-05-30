भारतीय रेलवे ने दानापुर-बेंगलुरु और सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार किया है। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को नए रूट से चलाने का निर्णय लिया है।
भारतीय रेलवे ने दानापुर-बेंगलुरु और सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेन ों की परिचालन अवधि का विस्तार किया है। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को नए रूट से चलाने का निर्णय लिया है। दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन अब गुंटूर जं.
-गुत्ती-धर्मवरम-यलहंका के रास्ते चलेगी। वहीं, सरायगढ़-देवघर मेमू स्पेशल ट्रेन सुपौल- सहरसा- सिमरी बख्तियारपुर- मानसी-खगड़िया- सबदलपुर- मुंगेर- सुलतानगंज- भागलपुर-बांका के रास्ते देवघर तक जाएगी। इसके साथ ही सरायगढ़ और देवघर के मध्य प्रतिदिन चलायी जा रही गाड़ी संख्या 05573/05574 सरायगढ़- देवघर- सरायगढ़ मेमू स्पेशल के परिचालन अवधि में भी विस्तार किया जा रहा है। अब यह स्पेशल सरायगढ़ एवं देवघर से 01 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन परिचालित की जाएगी
दानापुर-बेंगलुरु सरायगढ़-देवघर स्पेशल ट्रेन परिचालन अवधि का विस्तार