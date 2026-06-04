दार्जिलिंग शांति वार्ता में तेजी, शुभेंदु अधिकारी ने बैठक आयोजित कर समाधान की ओर महत्वपूर्ण कदम

बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स के लंगित मुद्दों के समाधान के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया। यह पहली औपचारिक बैठक थी जिसमें संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और संवैधानिक समाधान पर विचार किया गया।

शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स के राजनीति क एवं संवैधानिक मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के लिए नियुक्त वार्ताकार पंकज कुमार सिंह (पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) ने भी भाग लिया। यह बैठक दार्जिलिंग मुद्दे के समाधान के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बीच पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में मौजूद रहे दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने त्वरित बताया कि इस दौरान दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और संवैधानिक समाधान खोजने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बैठक में आश्वासन दिया कि राज्य सरकार वार्ता प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगी और क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान के लिए संवैधानिक रास्ता खोजने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस बैठक में नवान्न में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता थी। पंकज कुमार सिंह ने भी भाग लिया। राजू बिष्ट ने बताया कि मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार संवैधानिक रास्ते पर काम करेगी.

शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स के राजनीतिक एवं संवैधानिक मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के लिए नियुक्त वार्ताकार पंकज कुमार सिंह (पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) ने भी भाग लिया। यह बैठक दार्जिलिंग मुद्दे के समाधान के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बीच पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में मौजूद रहे दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने त्वरित बताया कि इस दौरान दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और संवैधानिक समाधान खोजने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बैठक में आश्वासन दिया कि राज्य सरकार वार्ता प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगी और क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान के लिए संवैधानिक रास्ता खोजने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस बैठक में नवान्न में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता थी। पंकज कुमार सिंह ने भी भाग लिया। राजू बिष्ट ने बताया कि मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार संवैधानिक रास्ते पर काम करेगी





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