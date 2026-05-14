दाव में ओलावृष्टि से घाटी के किसान जख्मी

खुद को नुकसान पहुंचाने वाली ओलावृष्टि ने बागों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इससे सेब की खेती वादी के कई जिलों में ग्रामीणों की आजीविका पर संकट बन गई है। यह मौसम की अनिश्चितता किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उधर, ऊपरी और निचले क्षेत्रों में बाद छाए रहने के साथ ही छाती के साथ बारिश भी हुई है। बागवानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ घाटी का बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लाखों परिवारों पर आजीविका निर्भर होती है। लाखों किसानों की आनन-फानन की जरूरत है, क्योंकि किसान फसल के कटाव के डर में हैं।

घाटी के कई भागों में भारी वर्षा के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि ने बागों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय किसानों और अधिकारियों के अनुसार ओलावृष्टि ने दक्षिण कश्मीर के कई क्षेत्रों और उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामुला जिलों को प्रभावित किया है। किसान फूलों और फल को नुकसान पहुंचाने के कारण इस वर्ष उत्पादन में गिरावट की आशंका भी बढ़ गई है। ओलावृष्टि ने पेड़ों और फसलों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे सेब उत्पादकों के लिए यह सबसे नाजुक समय है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, बागवानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ घाटी का बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे लाखों परिवारों को आजीविका सृजित होती है.

घाटी के कई भागों में भारी वर्षा के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि ने बागों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय किसानों और अधिकारियों के अनुसार ओलावृष्टि ने दक्षिण कश्मीर के कई क्षेत्रों और उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामुला जिलों को प्रभावित किया है। किसान फूलों और फल को नुकसान पहुंचाने के कारण इस वर्ष उत्पादन में गिरावट की आशंका भी बढ़ गई है। ओलावृष्टि ने पेड़ों और फसलों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे सेब उत्पादकों के लिए यह सबसे नाजुक समय है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, बागवानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ घाटी का बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे लाखों परिवारों को आजीविका सृजित होती है





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