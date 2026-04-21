दाहोद में शादी की दावत बनी मुसीबत: 400 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, मचा हड़कंप

गुजरात के दाहोद जिले के अभलोद गांव में एक शादी समारोह के दौरान भोजन करने से 400 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

गुजरात के दाहोद जिले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह में शामिल होना सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। दाहोद के अभलोद गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में भोजन करने के बाद करीब 400 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, जब मेहमानों ने शादी की दावत का आनंद लिया, तो उसके कुछ घंटों के भीतर ही उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने का अहसास हुआ। देखते ही देखते शादी समारोह में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया और बड़ी संख्या में लोग उल्टी, दस्त, पेट में

गंभीर मरोड़ और जी मिचलाने जैसी समस्याओं से पीड़ित पाए गए। यह घटना तब सामने आई जब स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर एक के बाद एक मरीजों की लंबी कतारें लग गईं और स्थिति को संभालने के लिए जिला प्रशासन को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। शादी के कार्यक्रम में मेहमानों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें दाल, चावल, शकपुरी, पापड़, जूस, पनीर की सब्जी और अन्य व्यंजन परोसे गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि खाना खाने के बाद लोगों को बेचैनी शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे गांव में स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें फैलने लगीं। आनन-फानन में एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए सभी प्रभावितों को दाहोद के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया। खबरों के मुताबिक, 50 से अधिक लोगों को गंभीर हालत में जाइडस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों को जिले के अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में उपचार दिया जा रहा है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थिर बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग निगरानी में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शादी में परोसे गए भोजन के नमूने एकत्र कर लिए हैं और उन्हें गहन जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है ताकि विषाक्तता का सटीक कारण पता चल सके। इस हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की टीमें सक्रिय रूप से बचाव और राहत कार्य में जुट गई हैं। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग की टीम फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस व्यंजन की गुणवत्ता खराब थी, जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े। प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को संदेह है कि शायद पनीर की सब्जी या आम का जूस खराब होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। हालांकि, प्रयोगशाला की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस खाद्य पदार्थ में संक्रमण फैला था। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। फिलहाल पूरे इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सतर्क हैं और एहतियात के तौर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोका जा सके





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