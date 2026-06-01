दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन

सदाबहार गीतों की आवाज सुमन कल्याणपुर का 31 मई को निधन हो गया। वे उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर।

दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का 31 मई 2024 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं और मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि उनकी करीबी दोस्त और जीवनी लेखिका मंगला खाडिलकर ने की। खाडिलकर ने बताया कि सुमन अपने अंतिम दिनों में अपने ही गाए पुराने गाने सुनती थीं और उन्हीं यादों के साथ दुनिया को अलविदा कह गईं। उनके गीतों में 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे', 'ना ना करते प्यार तुम्हीं से', 'तुमने पुकारा और हम चले आये', और 'तुमसे ओ हसीना' जैसे सदाबहार गाने शामिल हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका (अब बांग्लादेश) में हुआ था। उन्होंने मुंबई के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की और बाद में सर जे.

जे. स्कूल ऑफ आर्ट में चित्रकला की शिक्षा ली। हालांकि, संगीत उनका जुनून बना और उन्होंने पंडित केशवराव भोले, उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और उस्ताद नवरंग जैसे दिग्गजों से तालीम ली। 1958 में उन्होंने व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से शादी की, जिससे उनकी एक बेटी हुई। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 740 गाने गाए, जिनमें हिंदी, मराठी, और कई अन्य भाषाओं के गीत शामिल हैं। उनकी आवाज़ को लता मंगेशकर से मिलता-जुलता माना जाता था, लेकिन वे इस समानता से असहज थीं। एक बार उन्होंने कहा था, 'मैं कॉलेज के दिनों में लता जी के गाने गाती थी और मेरी आवाज़ नाज़ुक और पतली थी। मैं और क्या कर सकती थी?

' सुमन कल्याणपुर के निधन पर संगीत जगत में गहरा शोक है। कई हस्तियों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके गाने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनकी आवाज़ हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी रहेगी। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे सचमुच भारतीय संगीत की एक अनमोल रत्न थीं। उनकी यादें हमेशा उनके गीतों के माध्यम से जीवित रहेंगी





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