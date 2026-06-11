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दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज का निधन: मनोरंजन जगत के एक युग का अंत

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दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज का निधन: मनोरंजन जगत के एक युग का अंत
दिनयार तीरंदाजबॉलीवुड निधनहिंदी सिनेमा
📆11-06-2026 18:26:00
📰Amar Ujala
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90 के दशक के जाने-माने कलाकार दिनयार तीरंदाज के निधन से बॉलीवुड और टेलीविजन जगत में गहरा शोक है। उन्होंने नुक्कड़ और ब्योमकेश बख्शी जैसे यादगार शोज में काम किया था।

भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक अत्यंत दुखद समाचार सामने आया है। दशकों तक पर्दे पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार और करीबियों को, बल्कि पूरे फिल्म और टेलीविजन उद्योग को गहरे शोक में डुबो दिया है। दिनयार तीरंदाज एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और सादगी से दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया था। उनके जाने से अभिनय की दुनिया में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना नामुमकिन होगा। उनके निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई और प्रशंसकों ने अपनी यादें साझा करना शुरू कर दिया। इस दुखद सूचना की जानकारी पारसी जोरोस्ट्रियन वर्ल्डवाइड के फेसबुक पेज के माध्यम से साझा की गई। सोशल मीडिया पर जब यह खबर फैली, तो उनके प्रशंसकों और सह-कलाकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, वह स्वर्गीय रुस्तम तीरंदाज के भाई थे। उनके अंतिम संस्कार की रस्में बॉम्बे के वाडिया बंगली में संपन्न की गईं, जहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए कई लोग पहुंचे। यह खबर उन सभी के लिए हृदयविदारक थी जिन्होंने उन्हें पर्दे पर देखा और सराहा था। पारसी समुदाय और फिल्म जगत के कई लोग इस विदाई की घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आए। दिनयार तीरंदाज के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अभिनय सफर की शुरुआत वर्ष 1984 में फिल्म दुनिया से की थी। उस दौर में जब सिनेमा बदल रहा था, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। 90 के दशक के सबसे चर्चित और यादगार शो नुक्कड़ में उनकी भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं। नुक्कड़ जैसे शो ने आम आदमी की जिंदगी और संघर्षों को पर्दे पर उतारा था और दिनयार तीरंदाज ने अपनी सहज अभिनय शैली से उन किरदारों में जान फूंकी थी। इसके अलावा, ब्योमकेश बख्शी जैसे प्रतिष्ठित जासूसी धारावाहिक में भी उन्होंने काम किया, जिसने उन्हें एक गंभीर और मंझे हुए कलाकार के रूप में स्थापित किया। बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो दिनयार तीरंदाज ने कई बड़ी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने हैलो ब्रदर, अलबेला और चलते-चलते जैसी फिल्मों में नजर आए। उनकी मौजूदगी पर्दे पर एक सहजता लाती थी। मैंने प्यार क्यों किया, क्या कहना, और दिल है के मानता नहीं जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने कहानी को मजबूती प्रदान की। कमाल धमाल मालामाल जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी टाइमिंग और हाजिरजवाबी से दर्शकों को गुदगुदाया। उनका करियर इस बात का प्रमाण है कि एक कलाकार के लिए केवल मुख्य भूमिकाएं ही मायने नहीं रखतीं, बल्कि सहायक भूमिकाओं के जरिए भी वह अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है और दर्शकों की यादों में बस सकता है। दिनयार तीरंदाज का व्यक्तित्व केवल उनकी पेशेवर उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अपनी विनम्रता और अनुशासन के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान कई पीढ़ियों के अभिनेताओं के साथ काम किया और हमेशा सीखने की ललक बनाए रखी। आज के दौर में जब सिनेमा डिजिटल हो गया है, दिनयार तीरंदाज जैसे कलाकारों की यादें हमें उस सुनहरे दौर की याद दिलाती हैं जहाँ कहानी और अभिनय का असली महत्व होता था। उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी ओटीटी और पुराने वीडियो आर्काइव्स में जीवित रहेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों को अभिनय की बारीकियों से रूबरू कराएंगे। अंततः, दिनयार तीरंदाज का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि यह उस दौर के सिनेमा की एक कड़ी का टूटना है। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित किया कि निरंतरता और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। उनके निधन पर फिल्म जगत के तमाम दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है और उन्हें एक महान कलाकार के रूप में याद किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। उनकी विरासत उनके काम के रूप में हमेशा जीवित रहेगी और आने वाले समय में भी लोग उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए याद रखेंगे.

भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक अत्यंत दुखद समाचार सामने आया है। दशकों तक पर्दे पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार और करीबियों को, बल्कि पूरे फिल्म और टेलीविजन उद्योग को गहरे शोक में डुबो दिया है। दिनयार तीरंदाज एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और सादगी से दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया था। उनके जाने से अभिनय की दुनिया में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना नामुमकिन होगा। उनके निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई और प्रशंसकों ने अपनी यादें साझा करना शुरू कर दिया। इस दुखद सूचना की जानकारी पारसी जोरोस्ट्रियन वर्ल्डवाइड के फेसबुक पेज के माध्यम से साझा की गई। सोशल मीडिया पर जब यह खबर फैली, तो उनके प्रशंसकों और सह-कलाकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, वह स्वर्गीय रुस्तम तीरंदाज के भाई थे। उनके अंतिम संस्कार की रस्में बॉम्बे के वाडिया बंगली में संपन्न की गईं, जहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए कई लोग पहुंचे। यह खबर उन सभी के लिए हृदयविदारक थी जिन्होंने उन्हें पर्दे पर देखा और सराहा था। पारसी समुदाय और फिल्म जगत के कई लोग इस विदाई की घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आए। दिनयार तीरंदाज के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अभिनय सफर की शुरुआत वर्ष 1984 में फिल्म दुनिया से की थी। उस दौर में जब सिनेमा बदल रहा था, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। 90 के दशक के सबसे चर्चित और यादगार शो नुक्कड़ में उनकी भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं। नुक्कड़ जैसे शो ने आम आदमी की जिंदगी और संघर्षों को पर्दे पर उतारा था और दिनयार तीरंदाज ने अपनी सहज अभिनय शैली से उन किरदारों में जान फूंकी थी। इसके अलावा, ब्योमकेश बख्शी जैसे प्रतिष्ठित जासूसी धारावाहिक में भी उन्होंने काम किया, जिसने उन्हें एक गंभीर और मंझे हुए कलाकार के रूप में स्थापित किया। बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो दिनयार तीरंदाज ने कई बड़ी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने हैलो ब्रदर, अलबेला और चलते-चलते जैसी फिल्मों में नजर आए। उनकी मौजूदगी पर्दे पर एक सहजता लाती थी। मैंने प्यार क्यों किया, क्या कहना, और दिल है के मानता नहीं जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने कहानी को मजबूती प्रदान की। कमाल धमाल मालामाल जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी टाइमिंग और हाजिरजवाबी से दर्शकों को गुदगुदाया। उनका करियर इस बात का प्रमाण है कि एक कलाकार के लिए केवल मुख्य भूमिकाएं ही मायने नहीं रखतीं, बल्कि सहायक भूमिकाओं के जरिए भी वह अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है और दर्शकों की यादों में बस सकता है। दिनयार तीरंदाज का व्यक्तित्व केवल उनकी पेशेवर उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अपनी विनम्रता और अनुशासन के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान कई पीढ़ियों के अभिनेताओं के साथ काम किया और हमेशा सीखने की ललक बनाए रखी। आज के दौर में जब सिनेमा डिजिटल हो गया है, दिनयार तीरंदाज जैसे कलाकारों की यादें हमें उस सुनहरे दौर की याद दिलाती हैं जहाँ कहानी और अभिनय का असली महत्व होता था। उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी ओटीटी और पुराने वीडियो आर्काइव्स में जीवित रहेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों को अभिनय की बारीकियों से रूबरू कराएंगे। अंततः, दिनयार तीरंदाज का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि यह उस दौर के सिनेमा की एक कड़ी का टूटना है। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित किया कि निरंतरता और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। उनके निधन पर फिल्म जगत के तमाम दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है और उन्हें एक महान कलाकार के रूप में याद किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। उनकी विरासत उनके काम के रूप में हमेशा जीवित रहेगी और आने वाले समय में भी लोग उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए याद रखेंगे

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दिनयार तीरंदाज बॉलीवुड निधन हिंदी सिनेमा टीवी कलाकार मनोरंजन जगत

 

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