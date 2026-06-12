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दिनयार तिरंदाज का निधन, अक्षय कुमार पंकज धीर को श्रद्धांजलि, प्रणित मोरे के खिलाफ FIR

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दिनयार तिरंदाज का निधन, अक्षय कुमार पंकज धीर को श्रद्धांजलि, प्रणित मोरे के खिलाफ FIR
दिनयार तिरंदाजनिधनअभिनेता
📆12-06-2026 05:21:00
📰News Nation
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भारतीय सिनेमा की दुनिया में दिग्गज अभिनेता दिनयार तिरंदाज का निधन हो गया है। अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में पंकज धीर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह पंकज धीर की आखिरी फिल्म है। साइबर सेल ने प्रणित मोरे और बाकी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 2.60 करोड़ कमाई की।

मनोरंजन समाचारों के नवीनतम अपडेट्स में दिग्गज अभिनेता दिनयार तिरंदाज का निधन होने की खबर सune ने सिनेमाई दुनिया में शोक की लहर दौड़ाई है। 90 के दशक में कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम करने वाले दिनयार तिरंदाज की उम्र 70 साल से थी। उन्होंने 'मृदु बांध' सीरीज़ और फिल्म 'गंगाजल' जैसी प्रसिद्ध कार्यों में अभिहित किया। सिनेमा की दुनिया में उनके निधन पर कोलिक्यूस और भ恭敬ता प्रकट की गई है। एक ओर अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और अन्य बड़े निर्माता उनकी श्रद्धांजलि जताते हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर पूरे शो सर्कल में दिनयार तिरंदाज के प्रति अभिव्यक्ति जताई जा रही है। वहीं अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय ने दिवंगत अभिनेता पंकज धीर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में बात कही। अक्षय ने कहा कि पंकज धीर उनकी पहली फिल्म में विलेन का किरदार निभाए थे और यह फिल्म पंकज धीर की आखिरी फिल्म है। अमिताभ बच्चन की 'कई दिनों से' प्रमुख रोल में आए हुए अक्षय कुमार ने तो अपने विचारों से सबको संतोष दिलाया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार ने पंकज धीर साहब का जिक्र करना चाहता और उनके लिए शब्दों का आधार प्रस्तुत किया। हालांकि साइबर स्पेशलrani ने प्रणित मोरे और बाकी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जिसकी बिरयानी कीमत 370 रुपये के विवाद से जुड़े खिलाफ हैं। ऐसे में फिल्म ' है जवानी तो इश्क होना है ' ने गुरुवार को भारत में 2.

60 करोड़ (नेट) की कमाई की और इसके कुल घरेलू कमाई 36.85 करोड़ हो गई है। चूंकि यह लाइव ब्लॉग है इसलिए हम आपको मनोरंजन से जुड़े नए अपडेट्स जारी रखेंगे

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