दिनेश त्रिवेदी होंगे बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त, द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी मजबूती

पश्चिम बंगाल से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिवेदी का अनुभव द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने से सरकार के इस निर्णय पर गहन चर्चा शुरू हो गई है। त्रिवेदी, जिनका पश्चिम बंगाल से लंबा जुड़ाव रहा है, को बांग्लादेश की सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों की गहन समझ है। यह अनुभव द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, व्यापार, कनेक्टिविटी और कूटनीति क तालमेल को बेहतर बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत - बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा

और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी यह नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीमा पार घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक अनुभवी और क्षेत्र की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति की भूमिका अहम हो सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूपीए (युनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस) सरकार के कार्यकाल के दौरान, दिनेश त्रिवेदी ने रेल मंत्री के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 2012 में, यात्री किराया बढ़ाने के उनके रेल बजट प्रस्ताव ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था। इस निर्णय का ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप त्रिवेदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कोटे से मुकुल रॉय को रेल मंत्री बनाया गया था। दिनेश त्रिवेदी ने 12 फरवरी 2021 को टीएमसी से इस्तीफा दिया और इसके अगले महीने, 6 मार्च 2021 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। त्रिवेदी पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से 2009 से 2019 तक सांसद रहे। इससे पहले, वे 1990-96 और 2002-08 के दौरान राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के त्रिवेदी एक अत्यंत अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। वे वर्तमान करियर डिप्लोमैट प्रणय वर्मा का स्थान लेंगे। दिनेश त्रिवेदी की यह नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब भारत और बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस प्रकरण के बाद अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंध तब तनावपूर्ण हो गए थे जब देशव्यापी आंदोलन के बाद एक तख्तापलट हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया था। अमेरिका समर्थित यूनुस के कार्यकाल के दौरान, भारत और बांग्लादेश के संबंधों में स्पष्ट रूप से खटास देखी गई थी। हाल ही में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव संपन्न हुए, जिसमें बीएनपी के तारिक रहमान प्रधानमंत्री चुने गए। उनके सत्ता में आने के बाद से, भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार के सकारात्मक संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेदी की नियुक्ति से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलने की आशा है, खासकर सीमा प्रबंधन, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और क्षेत्र की समझ भारत के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सहायक सिद्ध होगी





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