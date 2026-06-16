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दिलजीत के लिए मंडे लाया गुड न्यूज, 'मैं वापस आऊंगा' की तारीफ़ें दिखा रहीं असर, कंगना की बढ़ी मुश्किल

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दिलजीत के लिए मंडे लाया गुड न्यूज, 'मैं वापस आऊंगा' की तारीफ़ें दिखा रहीं असर, कंगना की बढ़ी मुश्किल
दिलजीत दोसांझमैं वापस आऊंगाकंगना रनौत
📆16-06-2026 07:16:00
📰AajTak
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दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने कमाल कर दिया है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इस फिल्म ने सोमवार को अपने ओपनिंग डे (शुक्रवार) से भी ज्यादा कलेक्शन किया है. दूसरी तरफ, कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' के लिए सोमवार स्पीड ब्रेकर साबित हुआ. मैं वापस आऊंगा को पहले दिन उम्मीद से धीमी शुरुआत मिली. शायद इसकी वजह लव स्टोरी के बैकग्राउंड में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे का प्लॉट है, जिसमें लोगों को पॉलिटिकल एंगल होने का शक हुआ. लेकिन रिव्यूज और जनता की तारीफों से दर्शकों में यह शक दूर होता नजर आ रहा है. को तारीफों का फायदा मिलता नजर आया. मंडे को फिल्म ने शुक्रवार से ज्यादा कलेक्शन किया है. लेकिन इसी के साथ रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्मके लिए मंडे थोड़ी सी टेंशन लेकर आया है. पॉजिटिव रिव्यूज की वजह से फिल्म को दर्शक तो मिल रहे हैं लेकिन लेट प्रमोशन की वजह से इसे नुकसान पहुंच रहा है,

दिलजीत दोसांझ की फिल्म ' मैं वापस आऊंगा ' ने कमाल कर दिया है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इस फिल्म ने सोमवार को अपने ओपनिंग डे (शुक्रवार) से भी ज्यादा कलेक्शन किया है.

दूसरी तरफ, कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' के लिए सोमवार स्पीड ब्रेकर साबित हुआ. मैं वापस आऊंगा को पहले दिन उम्मीद से धीमी शुरुआत मिली. शायद इसकी वजह लव स्टोरी के बैकग्राउंड में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे का प्लॉट है, जिसमें लोगों को पॉलिटिकल एंगल होने का शक हुआ. लेकिन रिव्यूज और जनता की तारीफों से दर्शकों में यह शक दूर होता नजर आ रहा है.

को तारीफों का फायदा मिलता नजर आया. मंडे को फिल्म ने शुक्रवार से ज्यादा कलेक्शन किया है. लेकिन इसी के साथ रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्मके लिए मंडे थोड़ी सी टेंशन लेकर आया है. पॉजिटिव रिव्यूज की वजह से फिल्म को दर्शक तो मिल रहे हैं लेकिन लेट प्रमोशन की वजह से इसे नुकसान पहुंच रहा है,

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