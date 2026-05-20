दिलीप कुमार के निधन से परिवार की दुख, एक दिन बाद नवजात के जन्म से हुआ है सकारात्मक संयोग

दिलीप कुमार के घर में जन्मने वाली बेटी के साथ ही घर के उजाले की लौ भी उदास अंधेरे के बीच प्रकाश लौट आई। उसी घर में अचानक अगरमासोहारी अंधेरे का पलक झपकना शुरू हुआ, जिसके चलते परिवार के लिए एक ही दिन में दो से अधिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। मन में कुछ tiempo बना रह गया, जहां एक ओर दोनों बच्चों के भविष्य पर संकट छा गया, तो वही दूसरी ओर परिवार को एक नयी उम्मीद कायम हो गई।

हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जोधपुर स्थित मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया। यहां दो दिन चले इलाज के बाद सोमवार शाम को दिलीप कुमार का निधन हो गया। दिलीप कुमार की पत्नी सीमा नौ माह की गर्भवती थीं। घर में नए सदस्य के आने की प्रतीक्षा थी, लेकिन उसी घर में अचानक मातम पसर गया।...

परंपरागत संस्कार के साथ-साथ निर्माण कार्य के लिए भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यदायी संस्था के परिचय के साथ, उनकी जिम्मेदारियों और समय पर कार्य पूर्ण करने की उम्मीद की जाती है। माहौल में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी घेरे का भी इंतजाम किया जाएगा





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नवजात के जन्म दिलीप कुमार निधन मौसमी बीमारी बाजार आधा दिन तरी बंद जिसे वे स्वयं संभाल रहे थे

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