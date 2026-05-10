दिलीप घोष ने कहा, 'बीजेपी सरकार बंगाल से डर दूर करेगी', ECO पार्क में लोगों ने इडली पार्टी रखी थी

दिलीप घोष ने मंत्री बनने के बाद दावा किया है कि बीजेपी सरकार बंगाल से डर दूर करेगी. उन्होंने कहा कि पहले उनका डर खत्म करना है और लोगों में आत्मविश्वास जगाना है. उन्होंने कहा कि घुसपैठिए यहां नहीं रहेंगे, सारे देश से उन्हें निकाला जाएगा. उन्होंने रामनवमी पर लोगों को नमाज पढ़ने देने का कल्चर बंद करने का भी एलान किया है.

पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है. शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनके साथ कई नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें एक नाम दिलीप घोष का भी है.

मंत्री बनने के बाद अब दिलीप घोष ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार बंगाल से 'डर' दूर करेगी. और पढ़ेंआजतक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिलीप घोष ने मंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ये कभी नहीं सोचा था कि मंत्री बनना है. लेकिन बंगाल में परिवार्तन लाना है, बीजेपी को लाना है, सत्ता परिवर्तन करना है, ये हमारी कल्पना थी और उसी आधार पर लड़ाई की.

जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और पार्टी सत्ता में आ गई. पार्टी जिसे जो जिम्मेदारी देगी, वो निभाएगा. दिलीप घोष के लिए कोलकाता के ECO पार्क में लोगों ने इडली पार्टी रखी थी. पार्क पहुंचने पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया.

इसे लेकर दिलीप घोष ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा, मैं यहां आता था तो उन्होंने यहां कैमरा बंद करवा दिया.

'जय श्री राम बोलकर TMC से बदला ले रहे लोग'घोष ने टीएमसी को लेकर कहा कि मैं गोल्फ खेलने जाता था, तो कोर्ट बंद कर दिया. चाय की दुकान थी सामने उसे बंद कर दिया. हम जहां जाते थे वो वहां बंद कर देते थे. बहुत अत्याचार किया उन्होंने और लोग अब जय श्री राम बोलकर उसका बदला ले रहे हैं.

बंगाल में चीजें बदल गई हैं, गुंडे अपना घर छोड़ चुके हैं. बीजेपी बंगाल में सबसे पहले क्या बदलाव लाएगी, इस सवाल पर दिलीप घोष ने कहा, ये लंबा मामला है, 50 साल से बंगाल पीछे जा रहा है, पहले उसे पटरी पर लाना है. बीजेपी के भारत की विकास यात्रा में बंगाल को जोड़ना है. इसी में बहुत समय लगेगा.

यहां की जनता 50 साल से डर-डरकर जी रही है. पहले उनका डर खत्म करना है.

'लोग सिर ऊंचा करके जिएंगे और... 'घोष कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री बोलकर आए थे कि भय आउट भरोसा इन. बीजेपी को वोट दें. तो अब लोग डरकर नहीं जिएंगे.

लोग सिर ऊंचा करके जिएंगे और अपना कमाएंगे-खाएंगे. पहला काम लोगों में आत्मविश्वास जगाना है. हमें ये पक्का करना है कि लोग सुरक्षित महसूस करें. यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव: दिलीप घोष की संपत्ति में जमकर हुआ इजाफा, 6 साल में लखपति से बने करोड़पतिदिलीप घोष ने आगे कहा, घुसपैठिए यहां नहीं रहेंगे, सारे देश से उन्हें निकाला जाएगा.

निश्चिंत रहे. हम रामनवमी पर लोगों को नमाज पढ़ने देने का कल्चर बंद करेंगे. हमने लोगों को खुलेआम मांस खाते देखा है. ये सब बंद होगा. ---- समाप्त ---- ये भी देखे





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