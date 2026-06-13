दिल्ली में ई-वाहनों की चार्जिंग के दौरान आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें मृत्यु और ज़ख्मों का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञ ओवरलोडिंग, घटिया वायरिंग और बैटरी की समस्याओं को मुख्य कारण बताते हैं, जबकि सुरक्षा उपायों पर जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली में ई-वाहन चार्जिंग के दौरान आग लगने की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं। गत माह विष्णु गार्डन में ई-स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी और उसकी दादी जख्मी हुई थीं। घटना के 15 दिन भी न बीते कि तुगलकाबाद में पुनः ऐसा ही दुर्घटना घटित हो गई, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और दो ज़ख्मी हुए। यह तब तक कई हादसों की कहराती मांग का मुख्य पैटर्न बन गया है, जैसे कि कोड़ी कालोनी, दिलशाद गार्डन में ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान आग लगना, घोंडा में ई-रिक्शा स्टेशन में ज्वाला, शाहदरा में रिफ्रिजरेटर के स chalihg के दौरान आग, बुराड़ी बस डिपो पर इलेक्ट्रिक बस में आग लगना और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पास सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में आग लगना। विशेषज्ञों का मानना है कि लापरवाही, ओवरलोडिंग, घटिया वायरिंग, अनधिकृत चार्जर, बैटरी का अधिक गर्म होना और लिथियम-आयन बैटरियों में थर्मल रनअवे स्थिति प्रमुख कारण हैं। घरेलू बिजली प्रणाली पर अधिक लोड से वायरिंग पर दबाव बढ़कर शार्ट सर्किट का खतरा तेज़ हो जाता है। पुरानी या निर्धारित वायरिंग, कस्टम या स्थानीय चार्जर का प्रयोग, खराब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और बैटरी का अत्यधिक तापमान भी आग लगाने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। अगर बैटरी पैक क्षतिग्रस्त हो जाए तो आग लगने का खतरा और भी बढ़ जाता है। थर्मल रनअवे एक खतरनाक घटना है, जिसमें गर्मी एक सेल से दूसरे सेल तेज़ी से फैलती है, पूरी बैटरी प्रभावित हो सकती है और ज्वलनशील गैसें निकलकर आग या विस्फोट का कारण बन सकती हैं। इन संभावनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय ज़रूरी हैं। हमेशा कंपनी द्वारा प्रमाणित चार्जर का ही प्रयोग करें, वाहन को चार्जिंग के दौरान कहीं भी छोड़े बजाय हवादार और बंद स्थान के। यदि चार्जर या बैटरी अप्रदर्शित गर्म होने, जलने जैसी गंध या धुआं आने का संकेत दिखाई दे तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें। वाहन निर्माता की सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें, नियमित servicing कराएं और मरम्मत के लिए केवल अधिकृत सेवा केंद्र का प्रयोग करें। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा, दfulness और मजबूत नियमन की ज़रूरत है। दुनिया भर में ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ई-वाहन की सुरक्षा न सिर्फ़ उनकी ब्रांड या मॉडल पर निर्भर करती है बल्कि चार्जिंग प्रणाली, बिजली मानक और उपयोगकर्ता की जागरूकता पर भी निर्भर करती है.

दिल्ली में ई-वाहन चार्जिंग के दौरान आग लगने की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं। गत माह विष्णु गार्डन में ई-स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी और उसकी दादी जख्मी हुई थीं। घटना के 15 दिन भी न बीते कि तुगलकाबाद में पुनः ऐसा ही दुर्घटना घटित हो गई, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और दो ज़ख्मी हुए। यह तब तक कई हादसों की कहराती मांग का मुख्य पैटर्न बन गया है, जैसे कि कोड़ी कालोनी, दिलशाद गार्डन में ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान आग लगना, घोंडा में ई-रिक्शा स्टेशन में ज्वाला, शाहदरा में रिफ्रिजरेटर के स chalihg के दौरान आग, बुराड़ी बस डिपो पर इलेक्ट्रिक बस में आग लगना और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पास सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में आग लगना। विशेषज्ञों का मानना है कि लापरवाही, ओवरलोडिंग, घटिया वायरिंग, अनधिकृत चार्जर, बैटरी का अधिक गर्म होना और लिथियम-आयन बैटरियों में थर्मल रनअवे स्थिति प्रमुख कारण हैं। घरेलू बिजली प्रणाली पर अधिक लोड से वायरिंग पर दबाव बढ़कर शार्ट सर्किट का खतरा तेज़ हो जाता है। पुरानी या निर्धारित वायरिंग, कस्टम या स्थानीय चार्जर का प्रयोग, खराब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और बैटरी का अत्यधिक तापमान भी आग लगाने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। अगर बैटरी पैक क्षतिग्रस्त हो जाए तो आग लगने का खतरा और भी बढ़ जाता है। थर्मल रनअवे एक खतरनाक घटना है, जिसमें गर्मी एक सेल से दूसरे सेल तेज़ी से फैलती है, पूरी बैटरी प्रभावित हो सकती है और ज्वलनशील गैसें निकलकर आग या विस्फोट का कारण बन सकती हैं। इन संभावनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय ज़रूरी हैं। हमेशा कंपनी द्वारा प्रमाणित चार्जर का ही प्रयोग करें, वाहन को चार्जिंग के दौरान कहीं भी छोड़े बजाय हवादार और बंद स्थान के। यदि चार्जर या बैटरी अप्रदर्शित गर्म होने, जलने जैसी गंध या धुआं आने का संकेत दिखाई दे तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें। वाहन निर्माता की सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें, नियमित servicing कराएं और मरम्मत के लिए केवल अधिकृत सेवा केंद्र का प्रयोग करें। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा, दfulness और मजबूत नियमन की ज़रूरत है। दुनिया भर में ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ई-वाहन की सुरक्षा न सिर्फ़ उनकी ब्रांड या मॉडल पर निर्भर करती है बल्कि चार्जिंग प्रणाली, बिजली मानक और उपयोगकर्ता की जागरूकता पर भी निर्भर करती है





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