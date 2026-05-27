दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान चरम पर है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आज दिल्ली में होंगे. यहां पर वे पीएमके साथ उनकी केंद्रीय मंत्रियों संग मुलाकात होगी. असम विधानसभा में आज 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) असम बिल 2026' पर चर्चा होगी.
उत्तर प्रदेश में पंचायतों के कार्यकाल के खत्म होने के बाद आज से पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक व्यवस्था (प्रशासक) की कमान दी जाएगी. खजुराहो में योग महोत्सव 2026 कार्यक्रम में आज केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ प्रदेश के आयुष मंत्री समेत कई लोग भाग लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ECI की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की वैधता को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय देगा.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के केस में केरलम के 10 ठिकानों पर तलाशी जारी है. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का घर भी शामिल है. दिल्ली में लोकसभा के विपक्ष के सांसद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मारक शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित की. दिल्ली के खजूरी खास में अक्की डॉन की गोली मारकर हत्या हुई है.
रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 3 की मौत, 5 घाय
