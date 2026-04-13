दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे: अब ढाई घंटे में पहुंचे देहरादून, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली से देहरादून की दूरी घटकर ढाई घंटे रह जाएगी। एक्सप्रेस-वे में वन्यजीवों की सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है।

नई दिल्ली: इंतजार अब खत्म हो गया है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, 14 अप्रैल को, 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे (DDE) का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है, और इसके खुलने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6.5 घंटे से घटकर मात्र ढाई घंटे रह जाएगा। यह छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरेगा, जो इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

इस एक्सप्रेस-वे की एक प्रमुख विशेषता 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। इस कॉरिडोर का निर्माण वन्यजीवों को बिना किसी बाधा के सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। एक्सप्रेस-वे पर दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और ट्रैक्टरों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे यातायात को सुगम बनाया जा सके।

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इस एक्सप्रेस-वे में कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें अन्य रूटों से संपर्क स्थापित करने के लिए 10 इंटरचेंज, रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले समय को बचाने के लिए पांच रेलवे ओवर ब्रिज (ROBs) और 10 बड़े ब्रिज शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सप्रेस-वे के किनारे फूड कोर्ट, पेट्रोल-डीजल स्टेशन और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस 12 वे-साइड एमेनिटीज भी बनाई गई हैं। तेज गति से गाड़ी चलाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कॉरिडोर में एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) भी लगाया गया है।

एक्सप्रेस-वे में 113 अंडरपास, एक विशेष पिलर-आधारित डिजाइन, 60 से अधिक बस शेल्टर, पांच बस-बे, 35 जंक्शन और पांच एफओबी भी हैं। स्थानीय यातायात की सुविधा के लिए 76 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। यह सब मिलकर यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगा। एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि वे अपनी प्राकृतिक आदतों को बिना किसी व्यवधान के जारी रख सकें।

एक्सप्रेस-वे वन्यजीवों के लिए आठ एनिमल पास प्रदान करता है, जिससे हाथी जैसे बड़े जानवर भी बिना किसी बाधा के एक्सप्रेस-वे को पार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 200-200 मीटर लंबे दो हाथी अंडरपास और देहरादून के पास दात काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी एक विशेष टनल भी बनाई गई है। गणेशपुर-आशारोड़ी रूट के 18 किलोमीटर में किए गए अध्ययन में 18 विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों की पहचान की गई, जिनमें बाघ, किंग कोबरा, हाथी, ग्रेटर हॉर्नबिल और कई तरह के हिरण शामिल हैं।

एनएचएआई ने एक्सप्रेस-वे के प्रचार के लिए अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' के टाइटल सांग का उपयोग किया गया है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रमुख पर्यटन और आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अत्याधुनिक छह लेन एक्सप्रेस-वे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से सुरक्षित यात्रा का सफल परीक्षण किया गया है। भविष्य में इसे आठ लेन तक विस्तारित करने की भी योजना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में यह एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हुआ है। इस परियोजना में आई विभिन्न बाधाओं को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने व्यक्तिगत रूप से सुलझाया, जिससे इसके समय पर पूरा होने में मदद मिली। यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर-पांडव नगर से शुरू होकर गीता कॉलोनी, लोनी, बागपत, बड़ौत, खेकड़ा, शामली, देवबंद, सहारनपुर, गणेशपुर और डाट काली मंदिर से होते हुए देहरादून के आशारोड़ी चौक तक जाएगा। यह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे को भी कनेक्ट करेगा।

रास्ते में पड़ने वाले गांवों के निवासियों के लिए भी इंटरचेंज और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रैश बैरियर, शोर कम करने वाले साउंड बैरियर, आधुनिक साइनेज सिस्टम और नाइट रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। एक्सप्रेस-वे के किनारे सोलर पावर पैनल भी लगाए गए हैं, जो गीता कॉलोनी से ही शुरू होते हैं। हालांकि, इन पैनलों को एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर इस तरह स्थापित किया गया है कि उनके नीचे चलने वाले ट्रैफिक पर गिरने का खतरा बना रहता है।

इस एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा, और नियम तोड़ने वालों पर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। टोल टैक्स फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा, जिसमें उपयोग के अनुसार टोल शुल्क लिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।





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