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दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है

आर्थिक समाचार News

दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है
पेट्रोलडीजलसीएनजी
📆08-06-2026 10:35:00
📰NBT Hindi News
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दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है, सरकार ने बताया कि देश में 76 दिन का ईंधन मौजूद है।

दिल्ली में पेट्रोल , डीजल , सीएनजी और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है, सरकार ने बताया कि देश में 76 दिन का ईंधन मौजूद है। भारत पेट्रोल ियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल , डीजल , सीएनजी और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। कंपनी अपनी मजबूत सप्लाई चेन और रिटेल नेटवर्क के जरिए राजधानी में निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। मई 2026 के दौरान दिल्ली में पेट्रोल की बिक्री 27,800 मीट्रिक टन से अधिक रही, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 27,100 मीट्रिक टन से अधिक था। इस तरह पेट्रोल बिक्री में लगभग 2.

5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। डीजल की बिक्री में भी वृद्धि देखी गई, जो मई 2025 में 16,100 मीट्रिक टन से अधिक के मुकाबले 16,500 मीट्रिक टन से अधिक तक पहुंच गई, जो करीब 2.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है, और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी, और कहा कि मुझे नहीं लगता कि तेल की ऊंची कीमतें ज्यादा समय तक बनी रहेंगी

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पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी दिल्ली सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

 

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