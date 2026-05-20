दिल्ली में पेट्रोल के दाम पहुंच गए 98 रुपए, ऊंचे हैं डीजल के दाम

दिल्ली में पेट्रोल के दाम हैं 98 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 90 रुपए से ऊपर हैं. भारत में लगातार बढ़ते तेल के दामों के कारण, कुल बढ़ोतरी करीब 4 रुपए प्रति लीटर हुई है. अमेरिका और इसराइल के हमले ईरान स्पेस में होने की वजह से होर्मुज़ जलडंरुमध्य से तेल नहीं निकल पा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि वैश्विक ऊर्जा संकट जल्द ख़त्म नहीं हुआ, तो इससे भारत की आर्थिक समीकरण पर असर पड़ सकता है।
दिल्ली में अब पेट्रोल क़रीब 98 रुपए प्रति लीटर है वहीं डीज़ल के दाम भी 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर हैं. कुल बढ़ोतरी क़रीब चार रुपए प्रति लीटर की हुई है.
अमेरिका और इसराइल के फ़रवरी के अंत में ईरान पर हमले के बाद से मध्य पूर्व में चल रहे संकट की वजह से होर्मुज़ जलडमरुमध्य से तेल नहीं निकल पा रहा है. पढ़ना जारी रखें विश्लेषकों के मुताबिक़ तेल की बढ़ती क़ीमतों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और पिछले छह महीनों में ये दिखा भी.
पिछले साल नवंबर में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जब 60-65 डॉलर प्रति बैरल पर थीं, और तब रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. लेकिन इसके बाद दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बने हालात की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 6.9 फ़ीसद के आस-पास रह सकती है
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