दिल्ली में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई: 95 इमारतें ध्वस्त, 124 प्रॉपर्टीज सील

दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अब तक 95 इमारतों को ढहा दिया है और 124 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्रवाई लगातार जारी है।

दिल्ली में अवैध निर्माण ों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार हर रोज बड़े कदम उठा रही है। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 7 जून 2026 तक 95 प्रॉपर्टीज को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 124 प्रॉपर्टीज को सील किया गया है। इसके अलावा अवैध निर्माण ों के लिए 84 और सीलिंग के लिए 41 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 33 प्रॉपर्टीज को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने खानपुर और सैनिक फार्म्स में भी अवैध बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त किया है। इससे पहले शालीमार बाग के हैदरपुर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बुलडोजर एक्शन चलाया गया था। रोड नंबर 320 को चौड़ा करने के लिए लगभग 150 अवैध निर्माण ों को हटाया गया। यह कार्रवाई सुबह से रात तक चली थी। दिल्ली में साकेत के पास सैदुलाजाब में एक इमारत गिरने की घटना के बाद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया था। तब से राजस्व विभाग और एमसीडी मिलकर अवैध ढांचों की पहचान कर रहे हैं। 1 जून से लेकर अब तक हर दिन चिन्हित इलाकों में कार्रवाई जारी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी अवैध निर्माण नहीं हटा दिए जाते। शहर में अतिक्रमण और खतरनाक इमारतों के कारण लोगों की सुरक्षा को खतरा है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को अवैध निर्माण मुक्त बनाना है। इसके लिए नियमित रूप से निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार हर रोज बड़े कदम उठा रही है। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 7 जून 2026 तक 95 प्रॉपर्टीज को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 124 प्रॉपर्टीज को सील किया गया है। इसके अलावा अवैध निर्माणों के लिए 84 और सीलिंग के लिए 41 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 33 प्रॉपर्टीज को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने खानपुर और सैनिक फार्म्स में भी अवैध बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त किया है। इससे पहले शालीमार बाग के हैदरपुर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बुलडोजर एक्शन चलाया गया था। रोड नंबर 320 को चौड़ा करने के लिए लगभग 150 अवैध निर्माणों को हटाया गया। यह कार्रवाई सुबह से रात तक चली थी। दिल्ली में साकेत के पास सैदुलाजाब में एक इमारत गिरने की घटना के बाद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया था। तब से राजस्व विभाग और एमसीडी मिलकर अवैध ढांचों की पहचान कर रहे हैं। 1 जून से लेकर अब तक हर दिन चिन्हित इलाकों में कार्रवाई जारी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी अवैध निर्माण नहीं हटा दिए जाते। शहर में अतिक्रमण और खतरनाक इमारतों के कारण लोगों की सुरक्षा को खतरा है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को अवैध निर्माणमुक्त बनाना है। इसके लिए नियमित रूप से निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है





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दिल्ली अवैध निर्माण रेखा गुप्ता बुलडोजर एक्शन एमसीडी

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