दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 11 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने गोविंदपुरी में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगने का काम कर रहा था। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। गिरोह वजन घटाने के उत्पादों का विज्ञापन देकर ठगी करता था।

दिल्ली में साइबर अपराध की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस ने गोविंदपुरी क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मिलकर भोले-भाले लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहे थे. यह गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों को निशाना बनाता था और उन्हें विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर ठगी करता था.

पुलिस की इस छापेमारी ने राजधानी में बढ़ते साइबर अपराध के एक और खतरनाक पहलू को उजागर किया है।\प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और इसने कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया है. इस पूरे मामले का खुलासा गुरुग्राम के एक व्यक्ति की शिकायत पर हुआ, जिसने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि उसके साथ ₹13,200 की ठगी हुई है. शिकायत मिलने के तुरंत बाद, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और वित्तीय लेनदेन की बारीकी से पड़ताल की. जांच के दौरान, एक ऐसे बैंक खाते का पता चला जिसमें विभिन्न राज्यों से ठगी की रकम जमा की जा रही थी. यहीं से पुलिस को इस पूरे नेटवर्क का पहला सुराग मिला. पुलिस ने जब उस बैंक खाते के मालिक पवन कुमार को गिरफ्तार किया, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया. पवन कुमार ने बताया कि वह कमीशन के बदले में अपने बैंक खाते का इस्तेमाल गिरोह को करने देता था. इसका मतलब है कि ठगी का पैसा सीधे उसके खाते में आता था और वह उसमें से अपना हिस्सा लेकर बाकी रकम आगे ट्रांसफर कर देता था. इस जानकारी के बाद, पुलिस को यह यकीन हो गया कि यह एक छोटा-मोटा मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का काम है.\पवन कुमार से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस टीम एक कंपनी, हर्बिटेक्चर हेल्थकेयर तक पहुंची, जो गोविंदपुरी इलाके में एक ऑफिस से संचालित हो रही थी, जहां असल में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था. पुलिस ने तुरंत मौके पर छापा मारा और वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. ऑफिस में बाकायदा एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया था, जहां से लोगों को फोन करके ठगी की जा रही थी. छापेमारी के दौरान, पुलिस ने वहां 20 से अधिक महिलाओं और 10 पुरुषों को कॉलिंग का काम करते हुए पाया. ये सभी ग्राहक बनकर उनसे बातचीत करते थे और उन्हें लुभाने का काम करते थे. मौके से कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. पुलिस का मानना है कि इन सबूतों के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. जांच में सामने आया कि यह गिरोह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वजन घटाने वाले उत्पादों के विज्ञापन पोस्ट करता था. जब कोई व्यक्ति इन विज्ञापनों के माध्यम से संपर्क करता, तो शुरुआत में उसे एक सस्ता उत्पाद भेजा जाता था, ताकि उसका विश्वास जीता जा सके. इसके बाद, धीरे-धीरे उससे और पैसे मांगे जाते थे. कई मामलों में पैसे लेने के बाद उत्पाद भेजा ही नहीं जाता था. ठगी की रकम विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती थी, ताकि उनका पता लगाना मुश्किल हो जाए. जैसे ही पैसा मिल जाता, आरोपी पीड़ित से संपर्क तोड़ देते थे और उनका नंबर ब्लॉक कर देते थे. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा है. इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर प्रस्ताव पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है





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