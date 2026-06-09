दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 41 किमी का विस्तार: मजेंटा और गोल्डन लाइन के नए कॉरिडोर

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में इस साल के अंत तक 41 किलोमीटर नया मार्ग जुड़ने वाला है, जिसमें मजेंटा लाइन के दो हिस्से और गोल्डन लाइन का एरोसिटी‑तुगलकाबाद कॉरिडोर शामिल है, जिससे पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी दिल्ली तथा एनसीआर के अंतर‑शहरी जुड़ाव में सुधार होगा।

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत इस साल के अंत तक लगभग इकतालीस किलोमीटर का नया मार्ग जुड़ने वाला है, जिससे राजधानी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस विस्तारित नेटवर्क में दो प्रमुख लाइनें - मजेंटा लाइन और गोल्डन लाइन - के नए कॉरिडोर शामिल किए जा रहे हैं। मजेंटा लाइन में जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम तक का विस्तार दो भागों में हो रहा है; पहला भाग कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक तक का 9.

92 किलोमीटर का सेगमेंट है, जबकि दूसरा भाग मजलिस पार्क से आरके आश्रम तक का 17.528 किलोमीटर का सेगमेंट है। इन दोनों भागों का निर्माण कार्य 2024 के अंत तक पूर्ण होने की उम्मीद है। गोल्डन लाइन के तहत एरोसिटी से तुगलकाबाद तक का कॉरिडोर भी इस वर्ष शुरू किया जाएगा, जिससे फरीदाबाद के निवासी और दक्षिणी दिल्ली के यात्रियों को एयरपोर्ट तक आसान पहुँच प्राप्त होगी। इन नए वर्गीकरण से दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न शहरों में आवागमन सुगम हो जाएगा और ट्रैफ़िक जाम में उल्लेखनीय कमी आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2019 को पहले इस चरण के तहत मजेँटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम‑आरके आश्रम), पिंक लाइन (मजलिस पार्क‑मौजपुर) और गोल्डन लाइन (एरोसिटी‑तुगलकाबाद) को मंजूरी दी थी। इसके बाद 13 मार्च 2024 को लाजपत नगर‑साकेत जी‑ब्लॉक (गोल्डन लाइन) और इंद्रलोक‑इंद्रप्रस्थ (पहले ग्रीन लाइन, अब मजेंटा में सम्मिलित) के दो अतिरिक्त कॉरिडोर को भी स्वीकृति मिली। प्रारंभिक तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ में देरी, कोविड‑19 महामारी और वित्तीय बाधाओं के कारण योजना पर असर पड़ा था, परन्तु केन्द्रीय अनुमोदन के बाद निर्माण कार्य में गति आई है। पिछले जनवरी में जनकपुरी पश्चिम‑कृष्णा पार्क एक्सटेंशन पर परिचालन शुरू हुआ था, और 8 मार्च को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंक लाइन के मजलिस पार्क‑मौजपुर‑बाबरपुर कॉरिडोर तथा मजेंटा लाइन के दीपाली चौक‑मजलिस पार्क भाग का उद्घाटन किया था। अब शेष हिस्सों का निर्माण इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएगा। गोल्डन लाइन के एरोसिटी‑तुगलकाबाद कॉरिडोर के साथ ही दिल्ली मेट्रो की तेज़ और भरोसेमंद सेवा का विस्तार होगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जनसंख्या के बढ़ते परिवहन需求 को पूरा किया जा सकेगा। इस विस्तार के परिणामस्वरूप यात्रा समय में कमी, भीड़भाड़ में घटाव और पर्यावरणीय प्रभाव में सुधार की उम्मीद है। मेट्रो का यह नया नेटवर्क न केवल दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ता है, बल्कि फरीदाबाद जैसे बाहरी शहरों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे दैनिक commuters की सुविधा में बड़ी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, मेट्रो नेटवर्क में यह 41 किलोमीटर की वृद्धि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एक नई दिशा देगा और शहर को स्मार्ट, सतत और किफ़ायती मोड में परिवर्तित करने के महत्वपूर्ण कदम को सुदृढ़ करेगा





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