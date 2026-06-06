दिल्ली की मंडोरी जेल में पिछले चार महीनों में चार कैदियों की संदिग्ध मौत हो गई है, जिससे जेल सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने जेल में उगाही और नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप लगाया है। जेल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा।

दिल्ली की मंडोरी जेल में पिछले चार महीनों में चार कैदियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे जेल की सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने जेल में रुपये की उगाही और नशीले पदार्थ ों की बिक्री का आरोप लगाया है। तिहाड़ जेल का एक्सटेंशन कर बनाई गई मंडोरी जेल को सुधार गृह बनाने का दावा किया गया था, लेकिन लगातार मौतों से यह पूछा जा रहा है कि क्या यह जेल सुधार की जगह मृत्यु बनाए रही है। मृतक कैदियों के स्वजन आरोप लगाते हैं, परंतु जेल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। पोस्टमॉर्टम किया जाता है, पर मृत्यु के सpsisLLिन कारण स्पष्ट नहीं होते। विसferaA सुरक्षित रख जांच की इतिश्री कर ली जाती है। स्वजन पुलिस से मृत्यु का कारण पूछते हैं, लेकिन पुलिस विसferaA रिपोर्ट आने की बात कहकर कई माह तक स्वजन को टहलाती है। सबसे चिंताजनक बaat यह है कि इन गंभीर आरोपों की अभी तक कोई ठोस जांच शुरू नहीं हुई है। जेल प्रशासन इन आरोपों पर न तो स्पष्ट जवाब दे रहा है और न ही किसी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इससे मृतकों के स्वजन भी आक्रोश में हैं। मामले में जब तिहाड़ जेल के पीएआरओ से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मंडोरी जेल में पहले भी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। इसके बावजूद सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अब लगातार हो रही मौतों ने प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है। मृतकों के स्वजन ने बताया कि उगाही और नशे के कारोबार के आरोप उन्होंने लगाए हैं, परन्तु कोई जवाब नहीं मिला। विशेष रूप से 1 मार्च 2026 में मोहम्मद आजाद उर्फ राकल, 18 मार्च 2026 में विचाराधीन कैदी नूर इस्लाम और 2 जून 2026 में 40 वर्षीय मलकीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसमें मारपीट और नशे की ओवरडोज के आरोप सामने आए। ये लगातार घटनाएं जेल प्रशासन की ओर से सुधार की गंभीर कमी और कारोबार की शल्य प्रगotyped प्रकट करती हैं। मंडोरी जेल में कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सिस्टम पर है, वही अब उनकी जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है.

दिल्ली की मंडोरी जेल में पिछले चार महीनों में चार कैदियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे जेल की सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने जेल में रुपये की उगाही और नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप लगाया है। तिहाड़ जेल का एक्सटेंशन कर बनाई गई मंडोरी जेल को सुधार गृह बनाने का दावा किया गया था, लेकिन लगातार मौतों से यह पूछा जा रहा है कि क्या यह जेल सुधार की जगह मृत्यु बनाए रही है। मृतक कैदियों के स्वजन आरोप लगाते हैं, परंतु जेल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। पोस्टमॉर्टम किया जाता है, पर मृत्यु के सpsisLLिन कारण स्पष्ट नहीं होते। विसferaA सुरक्षित रख जांच की इतिश्री कर ली जाती है। स्वजन पुलिस से मृत्यु का कारण पूछते हैं, लेकिन पुलिस विसferaA रिपोर्ट आने की बात कहकर कई माह तक स्वजन को टहलाती है। सबसे चिंताजनक बaat यह है कि इन गंभीर आरोपों की अभी तक कोई ठोस जांच शुरू नहीं हुई है। जेल प्रशासन इन आरोपों पर न तो स्पष्ट जवाब दे रहा है और न ही किसी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इससे मृतकों के स्वजन भी आक्रोश में हैं। मामले में जब तिहाड़ जेल के पीएआरओ से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मंडोरी जेल में पहले भी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। इसके बावजूद सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अब लगातार हो रही मौतों ने प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है। मृतकों के स्वजन ने बताया कि उगाही और नशे के कारोबार के आरोप उन्होंने लगाए हैं, परन्तु कोई जवाब नहीं मिला। विशेष रूप से 1 मार्च 2026 में मोहम्मद आजाद उर्फ राकल, 18 मार्च 2026 में विचाराधीन कैदी नूर इस्लाम और 2 जून 2026 में 40 वर्षीय मलकीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसमें मारपीट और नशे की ओवरडोज के आरोप सामने आए। ये लगातार घटनाएं जेल प्रशासन की ओर से सुधार की गंभीर कमी और कारोबार की शल्य प्रगotyped प्रकट करती हैं। मंडोरी जेल में कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सिस्टम पर है, वही अब उनकी जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है





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