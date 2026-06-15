दिल्ली सरकार द्वारा 740C नए बस रूट शुरू, दिचाऊकलां से आनंद विहार आईएसबीटी तक सीधी कनेक्टिविटी

दिल्ली सरकार ने जनता की मांग पर नए बस रूट 740C शुरू किया है। यह रूट दिचाऊकलां डिपो से आनंद विहार आईएसबीटी तक कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है, जिससे दैनिक यात्रियों, छात्रों और पूर्वांचल समुदाय को सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि यह सेवा जारी रखी जाएगी और जनता के सुझावों पर आधारित नए रूट तैयार किए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए नए बस सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें 740C रूट का समावेश है। यह नई सेवा विभागीय क्षेत्रों के बीच सीधे कनेक्शन प्रदान करके दैनिक यात्रियों, छात्रों और कई अन्य व्यक्तियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहल शहर के परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई नए रूट्स लॉन्च किए हैं, जो यात्रियों को काफी फायदे పంప mechanism हैं। अब दिल्ली के दिचाऊकलां डिपो और आनंद विहार आईएसबीटी के बीच 740C नंबर का नया बस रूट शुरू किया गया हैं। यह रूट बापरौला, हस्तसाल, विकास नगर, उत्तम नगर, जनकपुरी, खेड़ी बाबा पुल, विकासपुरी मेन रोड, जनकपुरी, लाजवंती गार्डन, किरबी प्लेस, राज राइफ लाइन्स, धौलाकुआं, तालकटोरा गार्डन, आईटीओ, मदर डेयरी और बाल्को अपार्टमेंट्स जैसे कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है, जिससे इन क्षेत्रों के रहने वालों के लिए आसान और किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। इस रूट की सेवा का उद्देश्य दैनिक कम्यूटर, छात्र, नौकरीपेशा व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है। यह रूट यात्रियों को राजधानी के रोजगार केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और शहर के प्रमुख इंटरचेंज पॉइंट्स तक सीधे पहुँच देगा। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह रूट आनंद विहार आईएसबीटी और आनंद विहार रेलवे टर्मिनल से सीधे जुड़ता है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्रों से आने वालों के लिए विशेष सुविधा होगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले हजारों यात्री अक्सर इन संचरण सुविधाओं का उपयोग करते हैं, और यह नया रूट उन्हें एक और अधिक किफायती तरीके से यात्रा करने का मौके प्रदान करेगा। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार जनता के सुझावों को गंभीरता से लेती है। यात्रियों अपने सुझाव दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (डीटीसी) को दे सकते हैं, जो उनका आकलन करेगी और आवश्यकता समझने पर नए रूट्स त्वरित शुरू किए जाएंगे। पहली बस इस रूट पर सुबह 6 बजे रवाना होगी और बाद में बसें लगभग 45 मिनट के अंतराल पर चलेगी, जिससे नियमित सेवा बनी रहेगी। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए यह कदम उपयोगी साबित होगा और यह सीमित क्षेत्रों के लिए अत्यंत फायदेमंद होगा.

दिल्ली सरकार ने जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए नए बस सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें 740C रूट का समावेश है। यह नई सेवा विभागीय क्षेत्रों के बीच सीधे कनेक्शन प्रदान करके दैनिक यात्रियों, छात्रों और कई अन्य व्यक्तियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहल शहर के परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई नए रूट्स लॉन्च किए हैं, जो यात्रियों को काफी फायदे పంప mechanism हैं। अब दिल्ली के दिचाऊकलां डिपो और आनंद विहार आईएसबीटी के बीच 740C नंबर का नया बस रूट शुरू किया गया हैं। यह रूट बापरौला, हस्तसाल, विकास नगर, उत्तम नगर, जनकपुरी, खेड़ी बाबा पुल, विकासपुरी मेन रोड, जनकपुरी, लाजवंती गार्डन, किरबी प्लेस, राज राइफ लाइन्स, धौलाकुआं, तालकटोरा गार्डन, आईटीओ, मदर डेयरी और बाल्को अपार्टमेंट्स जैसे कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है, जिससे इन क्षेत्रों के रहने वालों के लिए आसान और किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। इस रूट की सेवा का उद्देश्य दैनिक कम्यूटर, छात्र, नौकरीपेशा व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है। यह रूट यात्रियों को राजधानी के रोजगार केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और शहर के प्रमुख इंटरचेंज पॉइंट्स तक सीधे पहुँच देगा। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह रूट आनंद विहार आईएसबीटी और आनंद विहार रेलवे टर्मिनल से सीधे जुड़ता है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्रों से आने वालों के लिए विशेष सुविधा होगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले हजारों यात्री अक्सर इन संचरण सुविधाओं का उपयोग करते हैं, और यह नया रूट उन्हें एक और अधिक किफायती तरीके से यात्रा करने का मौके प्रदान करेगा। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार जनता के सुझावों को गंभीरता से लेती है। यात्रियों अपने सुझाव दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (डीटीसी) को दे सकते हैं, जो उनका आकलन करेगी और आवश्यकता समझने पर नए रूट्स त्वरित शुरू किए जाएंगे। पहली बस इस रूट पर सुबह 6 बजे रवाना होगी और बाद में बसें लगभग 45 मिनट के अंतराल पर चलेगी, जिससे नियमित सेवा बनी रहेगी। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए यह कदम उपयोगी साबित होगा और यह सीमित क्षेत्रों के लिए अत्यंत फायदेमंद होगा





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