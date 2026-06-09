दिल्ली में देर रात बारिश और आंधी ne राहत दिलाई, आज भी मौसम बदलाव का एहसास

दिल्ली में गर्मी और तपिश के बाद देर रात आंधी और बारिश ने राहत दिलाई। मौसम विभाग ने आगे कुछ दिनों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना बताई है। पूरी खबर के लिए पढ़ें।

दिल्ली में दिन भर लू की चपेट में रहने के बाद देर रात मौसम में बदलाव आया। रात के 10 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। पिछले दिन दिल्ली लू की गर्मी और तपिश से जूझ रहा था। दोपहर के समय तेज गर्म हवाएं चल रही थीं, जिससे जरूरी कार्यों से चूंके लोग बाहर निकलने में संकोच कर रहे थे। सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 43.

5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री अधिक था।शाम के बाद मौसम में तेजरफ्तार हवाएं चलने लगीं, जहां पालम इलाके में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई। बाद में आंधी के साथ बारिश का बारिश हुई, जिससे शहर में ठंडक का एहसास हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 11 जून को दोपहर और शाम के समय पश्चिमी प्रदूषण के कारण तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में 7 से 8 डिग्री तक कमी आने की उम्मीद है। 12 जून को भी आंधी और बारिश के दो दौर होने की संभावना है। यह बारिश दिल्लीवासियों को लू से काफी राहत देगी। मौसम विभाग ने बुधवार को भी लू चलने का एहसास दिया है





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