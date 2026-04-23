दिल्ली: बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा ईंधन, सरकार का सख्त कदम

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पेट्रोल-डीजल लेने से पहले वाहन का वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। बिना PUC के ईंधन नहीं मिलेगा।

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आपके वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) होना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि पेट्रोल और डीजल लेने से पहले, हर वाहन चालक को अपना वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा – कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं। यह निर्णय दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम को पूरी कठोरता से लागू किया जाए। यह नियम पिछले साल दिसंबर में शुरू तो किया गया था, लेकिन अभी भी कई वाहन बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। नए आदेश के अनुसार, सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देने की अनुमति होगी जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट है। पंपों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर इस नए नियम के लागू होने के बाद से ही असर दिखने लगा है। पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन देने से इनकार करने के कारण, कई पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन जब्त करना और अधिकतम जुर्माना लगाना शामिल है। सभी एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियम का पूरी सख्ती से पालन हो। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब, बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल , डीजल , सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है, और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने PUC सर्टिफिकेट को समय-समय पर अपडेट रखें और स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली बनाने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है, और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। यह कदम दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है और यह सुनिश्चित करेगा कि शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार हो। सरकार का मानना है कि यह नियम प्रदूषण को कम करने और दिल्ली को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस नियम के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है। सरकार दिल्ली के नागरिकों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यह नियम दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उम्मीद की जाती है कि यह शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आपके वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) होना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि पेट्रोल और डीजल लेने से पहले, हर वाहन चालक को अपना वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा – कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं। यह निर्णय दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम को पूरी कठोरता से लागू किया जाए। यह नियम पिछले साल दिसंबर में शुरू तो किया गया था, लेकिन अभी भी कई वाहन बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। नए आदेश के अनुसार, सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देने की अनुमति होगी जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट है। पंपों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर इस नए नियम के लागू होने के बाद से ही असर दिखने लगा है। पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन देने से इनकार करने के कारण, कई पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन जब्त करना और अधिकतम जुर्माना लगाना शामिल है। सभी एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियम का पूरी सख्ती से पालन हो। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब, बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है, और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने PUC सर्टिफिकेट को समय-समय पर अपडेट रखें और स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली बनाने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है, और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। यह कदम दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है और यह सुनिश्चित करेगा कि शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार हो। सरकार का मानना है कि यह नियम प्रदूषण को कम करने और दिल्ली को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस नियम के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है। सरकार दिल्ली के नागरिकों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यह नियम दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उम्मीद की जाती है कि यह शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी





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