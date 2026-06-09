दिल्ली-NCR में बारिश की आशंका: मॉनसून से पहले ही बादलों का चटकभरा, पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभagonist IMD ने दिल्ली एवं NCR के लिए पहले से ही बारिश की संभावना बताकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश प्री-मॉनसून अवस्था है, जो पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय हवा के कारण हो रही है। मॉनसून के आने में अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन उमस में थोड़ी राहत के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों, जिन्हें NCR कहा जाता है, के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत, आ nächsten कुछ दिनों में दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश प्री-मॉनसून गतिविधि है, जो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और स्थानीय हवाओं के कारण हो रही है। वास्तव में मॉनसून अभी दिल्ली-एनसीआर से काफी दूर है। IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने 4 जून 2026 को केरल में दस्तक दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश पहुंचने में अभी समय लगेगा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में मॉनसून की आसंका 25 से 30 जून के बीच होने की है। इसलिए, दिल्ली-एनसीआर के लिए मॉनसून का इंतजार करना पड़ सकता है। आईएमडी का पूरे मानसून सीजन (जून से सितंबर) के लिए औसत से कम बारिश का अनुमान है। आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। तापमान पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में दिन का तापमान 38 से 42 डिफ्री सेल्सियस के आसपास और रात का न्यूनतम तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उमस की तीव्र गर्मी के बीच यह हल्की बारISH थोड़ी राहत भी दे सकती है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये बारिश मानसून नहीं, बल्कि प्री-मॉनसून गतिविधि है। वैज्ञानिकों की धारणा है कि अल-नीनो जैसे मौसम पैटर्न्स के कारण इस वर्ष मॉनसून कमजोर रह सकता है, जिससे जून में कई हिस्सों में औसत से कम बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में गर्मी लंबे समय तक बनी रह सकती है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों, जिन्हें NCR कहा जाता है, के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत, आ nächsten कुछ दिनों में दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश प्री-मॉनसून गतिविधि है, जो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और स्थानीय हवाओं के कारण हो रही है। वास्तव में मॉनसून अभी दिल्ली-एनसीआर से काफी दूर है। IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने 4 जून 2026 को केरल में दस्तक दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश पहुंचने में अभी समय लगेगा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में मॉनसून की आसंका 25 से 30 जून के बीच होने की है। इसलिए, दिल्ली-एनसीआर के लिए मॉनसून का इंतजार करना पड़ सकता है। आईएमडी का पूरे मानसून सीजन (जून से सितंबर) के लिए औसत से कम बारिश का अनुमान है। आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। तापमान पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में दिन का तापमान 38 से 42 डिफ्री सेल्सियस के आसपास और रात का न्यूनतम तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उमस की तीव्र गर्मी के बीच यह हल्की बारISH थोड़ी राहत भी दे सकती है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये बारिश मानसून नहीं, बल्कि प्री-मॉनसून गतिविधि है। वैज्ञानिकों की धारणा है कि अल-नीनो जैसे मौसम पैटर्न्स के कारण इस वर्ष मॉनसून कमजोर रह सकता है, जिससे जून में कई हिस्सों में औसत से कम बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में गर्मी लंबे समय तक बनी रह सकती है





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