दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में आंधी-बारिश का अलर्ट, मिलेगी गर्मी से राहत

मौसम विभाग ने 31 मई को दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं, गरज-चमक, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।

मई महीने के आखिरी दिन यानी 31 मई को उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज आंधी , बारिश , गरज-चमक और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इस मौसम ी बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार, दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश , गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब इस बारिश और आंधी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, मौसम विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। हवाएं 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले या धूल भरी आंधी भी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्र देश , मध्य प्र देश , चंडीगढ़ और दिल्ली में मौसम विभाग ने कई स्थानों पर आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। विशेष रूप से, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी (60-70 किमी/घंटा) और ओलावृष्टि की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) के साथ गरज-चमक और बारिश हो सकती है। उत्तर प्र देश और मध्य प्र देश के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी, जहां 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को ढककर रखें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें। इस मौसम ी गतिविधि का प्रभाव अगले 24-48 घंटों तक रह सकता है। तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, धूल भरी आंधी के कारण वायु गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए श्वसन संबंधी समस्याओं वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। नगर निगमों और आपदा प्रबंधन विभागों को सतर्क रहने के निर् देश दिए गए हैं। बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए बैकअप की व्यवस्था रखें। भारी बारिश से जलभराव और यातायात बाधित हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लें। मौसम विभाग अपने बुलेटिन में लगातार अपडेट जारी कर रहा है। लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी दिशानिर् देश ों का पालन करें। कुल मिलाकर, यह मौसम ी बदलाव गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी है.

मई महीने के आखिरी दिन यानी 31 मई को उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश, गरज-चमक और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इस मौसमी बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार, दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब इस बारिश और आंधी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, मौसम विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। हवाएं 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले या धूल भरी आंधी भी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली में मौसम विभाग ने कई स्थानों पर आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। विशेष रूप से, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी (60-70 किमी/घंटा) और ओलावृष्टि की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) के साथ गरज-चमक और बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी, जहां 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को ढककर रखें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें। इस मौसमी गतिविधि का प्रभाव अगले 24-48 घंटों तक रह सकता है। तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, धूल भरी आंधी के कारण वायु गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए श्वसन संबंधी समस्याओं वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। नगर निगमों और आपदा प्रबंधन विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए बैकअप की व्यवस्था रखें। भारी बारिश से जलभराव और यातायात बाधित हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लें। मौसम विभाग अपने बुलेटिन में लगातार अपडेट जारी कर रहा है। लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें। कुल मिलाकर, यह मौसमी बदलाव गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी है





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मौसम दिल्ली बारिश आंधी चेतावनी

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