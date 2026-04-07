दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी के दौरान सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली : दिल्ली - एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और मंगलवार को सुबह से ही आंधी के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऑफिस जाने वाले लोगों को बारिश के दौरान आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना जताई थी, जिसके चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश के साथ-साथ तेज आंधी भी चल रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से

मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव आया है।\मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और दोपहर में हल्की बारिश होने की संभावना है। दोपहर के बाद भी बारिश के एक-दो दौर आ सकते हैं। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ने के साथ तेज आंधी आने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान सामान्य स्तर पर करीब दस दिनों तक बना रह सकता है। सोमवार को धूप तो खिली थी, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा था, जबकि न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री, लोदी रोड पर 16.6 डिग्री, रिज में 17.8 डिग्री और आया नगर में 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।\आंधी के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी खड़ी कर दें। संकरी जगहों पर आंधी का प्रभाव कम होता है, इसलिए वहां शरण लेना सुरक्षित हो सकता है। अपने चेहरे और आंखों को ढक कर रखें। सांस के रोगियों को मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें और कांच की खिड़कियों को मोटे पर्दे से ढक दें, ताकि कांच टूटने पर उसके टुकड़े सीधे कमरे में न आएं। यदि आप ऑफिस में हैं, तो आंधी थमने और बारिश बंद होने का इंतजार करें। रात के समय टॉर्च, मोमबत्ती या माचिस अपने पास रखें, क्योंकि बिजली जाने की संभावना अधिक रहती है। दोपहिया वाहन चलाना इस दौरान अधिक जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इसे टालना ही बेहतर है। सावधानी बरतकर आप आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं





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