दिल्ली मेट्रो में दो घटनाएं: बम की धमकी और शौचालय में शव मिलने से हड़कंप

शनिवार को दिल्ली मेट्रो में दो अलग-अलग घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर बम की धमकी मिली, जबकि इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर महिला शौचालय में एक अज्ञात शव मिला। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के बीच चिंता पैदा कर दी। पहली घटना रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर बम की धमकी से जुड़ी है, जबकि दूसरी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर महिला शौचालय में एक अज्ञात शव मिलने से संबंधित है। दोनों ही घटनाओं ने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर शाम लगभग 5:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बम की धमकी दी। इस धमकी के तुरंत बाद, दिल्ली पुलिस और CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के जवानों ने मेट्रो स्टेशन को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को मौके पर बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मेट्रो स्टेशन के हर कोने की गहन तलाशी ली। इस दौरान मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए थे, जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह से बाधित नहीं किया गया। लगभग दो घंटे तक चली गहन जांच के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि बम की धमकी एक झूठी सूचना थी। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जो प्रारंभिक पूछताछ में मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया है। पुलिस का मानना है कि इस व्यक्ति ने शरारत के इरादे से या मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण बम की झूठी धमकी दी थी। इस घटना के बाद, दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा को और भी कड़ी कर दिया है और सभी स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर महिला शौचालय में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को शाम लगभग 5:33 बजे पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) को एक कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि मेट्रो स्टेशन के सुलभ परिसर में स्थित महिला शौचालय अंदर से बंद है और उसमें से दुर्गंध आ रही है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शौचालय में प्रवेश किया। अंदर उन्हें एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। शव की हालत को देखते हुए, पुलिस को संदेह है कि व्यक्ति की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई होगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में, यह पता चला है कि मृतक मेट्रो स्टेशन के शौचालय की देखभाल करने वाला कर्मचारी हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसे आखिरी बार दो दिन पहले देखा गया था। पुलिस मृतक की पहचान करने और उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली मेट्रो अधिकारियों और अन्य स्रोतों से जानकारी जुटा रही है। इस घटना ने दिल्ली मेट्रो में सार्वजनिक शौचालयों की सुरक्षा और स्वच्छता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वे पुलिस को हर संभव मदद कर रहे हैं। DMRC ने यह भी कहा है कि वे अपने सभी स्टेशनों पर शौचालयों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के बीच चिंता पैदा कर दी। पहली घटना रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर बम की धमकी से जुड़ी है, जबकि दूसरी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर महिला शौचालय में एक अज्ञात शव मिलने से संबंधित है। दोनों ही घटनाओं ने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर शाम लगभग 5:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बम की धमकी दी। इस धमकी के तुरंत बाद, दिल्ली पुलिस और CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के जवानों ने मेट्रो स्टेशन को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को मौके पर बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मेट्रो स्टेशन के हर कोने की गहन तलाशी ली। इस दौरान मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए थे, जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह से बाधित नहीं किया गया। लगभग दो घंटे तक चली गहन जांच के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि बम की धमकी एक झूठी सूचना थी। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जो प्रारंभिक पूछताछ में मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया है। पुलिस का मानना है कि इस व्यक्ति ने शरारत के इरादे से या मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण बम की झूठी धमकी दी थी। इस घटना के बाद, दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा को और भी कड़ी कर दिया है और सभी स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर महिला शौचालय में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को शाम लगभग 5:33 बजे पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) को एक कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि मेट्रो स्टेशन के सुलभ परिसर में स्थित महिला शौचालय अंदर से बंद है और उसमें से दुर्गंध आ रही है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शौचालय में प्रवेश किया। अंदर उन्हें एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। शव की हालत को देखते हुए, पुलिस को संदेह है कि व्यक्ति की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई होगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में, यह पता चला है कि मृतक मेट्रो स्टेशन के शौचालय की देखभाल करने वाला कर्मचारी हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसे आखिरी बार दो दिन पहले देखा गया था। पुलिस मृतक की पहचान करने और उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली मेट्रो अधिकारियों और अन्य स्रोतों से जानकारी जुटा रही है। इस घटना ने दिल्ली मेट्रो में सार्वजनिक शौचालयों की सुरक्षा और स्वच्छता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वे पुलिस को हर संभव मदद कर रहे हैं। DMRC ने यह भी कहा है कि वे अपने सभी स्टेशनों पर शौचालयों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं





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