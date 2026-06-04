दिल्ली होटल अग्निकांड: धुएं से दम घुटने की वजह से 18 लोगों की मौत, कई गंभीर घायल

दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग में 18 लोगों की मौत हो गई। मौत धुएं की वजह से दम घुटने (एस्फिक्सिया) से हुई। कई शिकारियों को कट前置शन उपचार दिया जा रहा है और इंजरी की जा रही है। एक गिनी नागरिक की जान फोन कॉल की वजह से बची।

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड में ज्यादातर लोगों की मौत धुएं की वजह से दम घुटने से हुई है। साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में 39 मरीजों को लाया गया था जिसमें 18 मृत अवस्था में लाए गए थे। इसमें नौ पुरुष और नौ महिलाएं शामिल थीं जबकि 15 को उपचार के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया है। इसमें आठ मरीज वेंटिलेटर पर है जिनकी हालत बेहद गंभीर है। पांच मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया। एक मरीज जो 20 से 25% जला है उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल के समूह निदेशक डॉ.

संदीप बुद्धिराजा ने बताया कि अस्पताल में मृत लाए लोगों की मौत धुएं की वजह से दम घुटने (एस्फिक्सिया) के कारण हुई है। आग लगने के बाद धुआं लोगों तक सबसे पहले पहुंचता है जब व्यक्ति धुएं को सांस के साथ अंदर लेता है तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने लगती है। इससे वह बेहोश हो जाता है। पीवीसी, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक पदार्थों के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। धुएं का अत्यधिक तापमान भी फेफड़ों में थर्मल इंजरी का कारण बनता है। अग्निकांड में जान गंवाने वाले अधिकतर की उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच की थी। धुएं से घिरे लोगों ने तीसरी-चौथी मंजिल से लगाई छलांग आग से घिरी इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर खड़े लोगों की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। नीचे झांकते चेहरे मानो जिंदगी और मौत के बीच आखिरी उम्मीद तलाश रहे हों। धुआं कमरों में भरता जा रहा था, बचने की संभावनाएं कम होती देख जान बचाने के लिए जोखिमभरा फैसला लेते हुए छलांग लगा दी। ऊंचाई से कूदने पर टूटी हाथ-पैर की हड्डियां हादसे के दौरान जान बचाने के लिए जो लोग इमारत की तीसरी मंजिल से कूदे उनमें से कई मरीजों को हाथ-पैर की हड्डियों, लंबी हड्डियों और पेल्विक बोन में फ्रैक्चर हुए हैं। एक मरीज की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है जिसकी सर्जरी की जा रही है। पिता के एक फोन ने बचाई जान भीषण अग्निकांड में गिनी के नागरिक बहत्रिमदिजियू की जान एक फोन कॉल की वजह से बच गई। वह पिछले दो महीने से इस होटल में ठहरे थे। बुधवार सुबह पिता का फोन आने पर उनसे मिलने अस्पताल चले गए। बाद में उसी होटल में आग लग गई। बहत्रिमदिजियू ने बताया कि अगर मैं उस समय अस्पताल न गया होता, तो अग्निकांड की चपेट में आ सकता था





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दिल्ली अग्निकांड होटल आग धुएं से मृत्यु एस्फिक्सिया गंभीर घायल

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