दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बारिश की उम्मीद, लेकिन फिर बढ़ेगा तापमान

दिल्ली में रविवार को बादल छाने और बारिश होने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

दिल्ली की राजधानी में इन दिनों सूरज की तपिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने शहरवासियों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। शनिवार को भी शहर में तेज धूप का असर देखा गया, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 40.

8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी की मात्रा यानी आर्द्रता भी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही, जहाँ अधिकतम आर्द्रता 73 प्रतिशत और न्यूनतम 28 प्रतिशत दर्ज की गई। इस मौसम ने दिल्ली के आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है, और लोग ठंडे पेय पदार्थों और एयर कंडीशनर का सहारा ले रहे हैं। हालांकि, इस तपती गर्मी के बीच राहत की एक खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि रविवार को दिल्ली के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अनुमान है कि रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे सूरज की सीधी किरणों से कुछ बचाव मिलेगा। इसके साथ ही, दोपहर बाद या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। यह बारिश दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकती है और वातावरण के तापमान को कुछ समय के लिए नीचे गिरा सकती है। बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिनकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहेगी और बीच-बीच में यह गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थितियां अक्सर तापमान में अचानक गिरावट लाती हैं, जिससे उमस से राहत मिलती है। लेकिन यह राहत केवल अल्पकालिक प्रतीत होती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार के बाद गर्मी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने वाला है। 17 मई से 22 मई के बीच मौसम के मिजाज में बार-बार बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से सप्ताह की शुरुआत में पारा तेजी से ऊपर चढ़ेगा और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 मई से 22 मई तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे सूरज की तपिश और अधिक महसूस होगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो रात के समय भी गर्मी का अहसास कराएगा। हवाओं की स्थिति की बात करें तो, आने वाले दिनों में भी तेज हवाएं चलती रहेंगी। इन हवाओं की गति 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की उम्मीद है, जो कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। हालांकि, साफ आसमान और उच्च तापमान के कारण ये हवाएं लू का रूप ले सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। दिल्ली की यह मौसम चक्र अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कुछ घंटों की राहत के बाद फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर, दिल्ली के लोग इस समय प्रकृति के दो अलग-अलग रूपों का अनुभव कर रहे हैं। एक तरफ तो बारिश की बूंदों की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ 44 डिग्री के तापमान का डर। मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है ताकि नागरिक अपनी दिनचर्या को उसी के अनुसार समायोजित कर सकें। शुष्क मौसम और तेज धूप ने पहले ही वातावरण को गर्म कर दिया है, और अब आने वाले सप्ताह में तापमान का और बढ़ना यह संकेत देता है कि मई का महीना दिल्ली के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे धूप से बचने के लिए हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और हाइड्रेटेड रहें





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दिल्ली मौसम हीटवेव बारिश तापमान मौसम विभाग

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मुंबई के इन 5 केंद्रों पर आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा कोरोना टीकाकरणदो दिनों तक इन केद्रों में सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन (Coronavirus 18-44 age group vaccination) लगेगी

Read more »

मुकेश अंबानी की Reliance JIO का नया पैक, साल भर नहीं पड़ेगी रिचार्ज की जरूरतकंपनी के इस प्लान से कंपनी के 44 करोड़ यूजर्स को लाभ मिल सकेगा।

Read more »

IND vs SL: श्रीलंका को भारत ने दिया 200 रनों का टारगेट, किशन ने बनाए 89 रनINDvsSL | अंतिम ओवरों में श्रेयस अय्यर ने 28 गेंदो में ताबड़तोड़ 57 रन बनाए.

Read more »

Odisha Heatwave: ओडिशा में गर्मी का प्रकोप! प्रदेश में पहली बार 44 के पार पहुंचा पारा, अगले तीन दिनों तक हीटवेव की संभावनापूरा ओडिशा में गर्मी का प्रकोप जारी है और इस साल पहली बार राज्य में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। आज 44.

Read more »

IPL 2024: साइन लैंग्वेज में आईपीएल कमेंट्री से नई क्रांति, 22 दिनों में इतने करोड़ दर्शकों मैच का उठाया लुत्फडिज्नी स्टार ने आईपीएल 2024 के पहले 22 दिनों 26 मैचों के लिए 44.

Read more »

Bihar Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों का ऐलानJDU 2nd list for Bihar Elections 2025 44 Candidates Bihar Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों का ऐलान

Read more »