दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को बिजली के दुरुपयोग को रोकने और ऊर्जा-कुशल तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ राजधानी में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है।
दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत तेजी से बढ़ी, सरकार ने जारी किए बचत के सख्त निर्देश । दिल्ली सरकार ने सभी विभाग ों को बिजली के दुरुपयोग को रोकने और ऊर्जा-कुशल तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ राजधानी में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है। पिछले लगभग एक सप्ताह से अधिकतम बिजली मांग आठ हजार मेगावाट के ऊपर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है तथा यह नौ हजार मेगावाट के पार भी पहुंच सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विभाग ों को बिजली के दुरुपयोग को रोकने और ऊर्जा-कुशल तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर सरकार ने ईंधन बचाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत विभाग ों के ऊर्जा खर्च में कटौती, सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, मंत्रियों से लेकर अधिकारियों एवं कर्मियों को सरकार ी वाहनों की जगह मेट्रो तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने को कहा गया है। अब सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने बिजली बचत को लेकर अलग से आदेश जारी किया है। इस आदेश में सरकार ी भवनों के कमरों, गलियारों, कार्यालय परिसर और सार्वजनिक क्षेत्रों में केवल आवश्यकता अनुसार ही लाइट जलाने को कहा गया है। आवश्यकता न होने पर लाइट और अन्य बिजली उपकरणों को बंद करने के लिए मास्टर स्विच लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रखने, कार्यालय समय के बाद एसी, कूलर, पंखे, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकापी मशीन तथा अन्य उपकरणों को बंद रखने को भी कहा गया है.
दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत तेजी से बढ़ी, सरकार ने जारी किए बचत के सख्त निर्देश। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को बिजली के दुरुपयोग को रोकने और ऊर्जा-कुशल तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ राजधानी में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है। पिछले लगभग एक सप्ताह से अधिकतम बिजली मांग आठ हजार मेगावाट के ऊपर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है तथा यह नौ हजार मेगावाट के पार भी पहुंच सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को बिजली के दुरुपयोग को रोकने और ऊर्जा-कुशल तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर सरकार ने ईंधन बचाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत विभागों के ऊर्जा खर्च में कटौती, सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, मंत्रियों से लेकर अधिकारियों एवं कर्मियों को सरकारी वाहनों की जगह मेट्रो तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने को कहा गया है। अब सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने बिजली बचत को लेकर अलग से आदेश जारी किया है। इस आदेश में सरकारी भवनों के कमरों, गलियारों, कार्यालय परिसर और सार्वजनिक क्षेत्रों में केवल आवश्यकता अनुसार ही लाइट जलाने को कहा गया है। आवश्यकता न होने पर लाइट और अन्य बिजली उपकरणों को बंद करने के लिए मास्टर स्विच लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रखने, कार्यालय समय के बाद एसी, कूलर, पंखे, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकापी मशीन तथा अन्य उपकरणों को बंद रखने को भी कहा गया है
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