दिल्ली रेन अलर्ट: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न! तेज हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट जारी

दिल्ली और एनसीआर में मौसम का यू-टर्न! तेज हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट जारी दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को जल्द ही भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है.

दिल्ली और एनसीआर में मौसम का यू-टर्न! तेज हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट जारी दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को जल्द ही भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और दम घोटने वाली उमस के बाद अब मौसम पूरी तरह से करवट लेने के लिए तैयार है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के एक बड़े हिस्से में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

इस अचानक होने वाले बदलाव से न केवल चढ़ते पारे पर ब्रेक लगेगा, बल्कि लोगों को चिलचिलाती धूप से भी बड़ी राहत मिलेगी. आसमान में छाए घने काले बादलों को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटे दिल्ली वालों के लिए काफी सुहाने होने वाले हैं





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