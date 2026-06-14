दिल्ली पुलिस की नई पहल: हर शनिवार थाना दिवस-जन सुनवाई, ऑन स्पॉट समाधान

दिल्ली के सभी 195 थानों में हर शनिवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शिकायतें सुनेंगे और तुरंत समाधान का प्रयास करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब हर शनिवार को सभी 195 थानों में ' थाना दिवस - जन सुनवाई ' का आयोजन किया जाएगा। यह व्यवस्था उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा द्वारा जारी एक सर्कुलर के बाद लागू की गई है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, शिकायतों का तुरंत निपटारा करना और पुलिस की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। यह कदम दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक निश्चित दिन पर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकेंगे। जन सुनवाई का समय हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसमें विशेष आयुक्त से लेकर एसीपी स्तर के अधिकारी रोटेशन के आधार पर शामिल होंगे। थानों में लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था और हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, ताकि माहौल दोस्ताना और सहज रहे। जो शिकायतें पहले से आइसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं, उन्हें भी सुना जाएगा और बाद में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मौके पर जांच या वेरिफिकेशन की जरूरत वाली शिकायतों को तुरंत संबंधित स्टाफ को सौंपा जाएगा, और एसीपी तथा डीसीपी स्तर के अधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करेंगे। हर थाने में शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग इन्फर्मेशन शीट रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें हर सप्ताह आने वाली शिकायतों की संख्या, समाधान और लंबित मामलों का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। हर जिले को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट विजिलेंस डिवीजन और संबंधित रेंज के संयुक्त आयुक्त को भेजनी होगी। इस पहल का व्यापक प्रचार-प्रसार इंटरनेट मीडिया, थानों के नोटिस बोर्ड, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और बीट स्टाफ के जरिए किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने साफ किया है कि इन निर्देशों का पालन न करने या जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से दिल्ली में पुलिस-जनता के संबंध मजबूत होंगे और लोगों को न्याय मिलने में तेजी आएगी। यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। अब देखना यह है कि जमीन पर इसका कितना असर दिखता है और कितनी शिकायतों का वास्तविक समाधान हो पाता है.

दिल्ली पुलिस ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब हर शनिवार को सभी 195 थानों में 'थाना दिवस-जन सुनवाई' का आयोजन किया जाएगा। यह व्यवस्था उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा द्वारा जारी एक सर्कुलर के बाद लागू की गई है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, शिकायतों का तुरंत निपटारा करना और पुलिस की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। यह कदम दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक निश्चित दिन पर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकेंगे। जन सुनवाई का समय हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसमें विशेष आयुक्त से लेकर एसीपी स्तर के अधिकारी रोटेशन के आधार पर शामिल होंगे। थानों में लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था और हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, ताकि माहौल दोस्ताना और सहज रहे। जो शिकायतें पहले से आइसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं, उन्हें भी सुना जाएगा और बाद में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मौके पर जांच या वेरिफिकेशन की जरूरत वाली शिकायतों को तुरंत संबंधित स्टाफ को सौंपा जाएगा, और एसीपी तथा डीसीपी स्तर के अधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करेंगे। हर थाने में शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग इन्फर्मेशन शीट रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें हर सप्ताह आने वाली शिकायतों की संख्या, समाधान और लंबित मामलों का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। हर जिले को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट विजिलेंस डिवीजन और संबंधित रेंज के संयुक्त आयुक्त को भेजनी होगी। इस पहल का व्यापक प्रचार-प्रसार इंटरनेट मीडिया, थानों के नोटिस बोर्ड, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और बीट स्टाफ के जरिए किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने साफ किया है कि इन निर्देशों का पालन न करने या जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से दिल्ली में पुलिस-जनता के संबंध मजबूत होंगे और लोगों को न्याय मिलने में तेजी आएगी। यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। अब देखना यह है कि जमीन पर इसका कितना असर दिखता है और कितनी शिकायतों का वास्तविक समाधान हो पाता है





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