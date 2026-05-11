दिल्ली पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी जिले की तिलक नगर थाना पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत दो अलग-अलग आपरेशनों में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान बोन्दी सिंह उर्फ रघुवीर (40) और मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले कुंदन सिंह (26) और कुणाल उर्फ बलवीर सिंह (25) के रूप में हुई है। इनके कब्जे से चोरी की गई भारी नकदी और वाहन बरामद किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी जिले की तिलक नगर थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय चोरों और वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत दो अलग-अलग आपरेशनों में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की गई भारी नकदी और वाहन बरामद किए गए हैं। आरोपित की पहचान बोन्दी सिंह उर्फ रघुवीर (40) और मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले कुंदन सिंह (26) और कुणाल उर्फ बलवीर सिंह (25) के रूप में हुई है। पहला मामले में 8 मई की शाम को तिलक नगर थाने की टीम को न्यू महावीर नगर इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर काले रंग की यामाहा मोटरसाइकिल पर आ रहे आरोपित बोंदी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 19,500 नकद बरामद हुए। यह मोटरसाइकिल राजौरी गार्डन थाने से चोरी की गई थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल और नकदी को जब्त कर लिया है। दूसरे मामले में उसी दिन एक अन्य गश्त के दौरान पुलिस टीम ने मुखर्जी पार्क के पास मोटरसाइकिल पर आ रहे दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान आरोपितों के पास से एक बैग मिला जिसमें घर तोड़ने के आधुनिक औजार थे। पूछताछ में इन्होंने चंद्र नगर में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 2,10,000 नकद और दो चोरी की मोटरसाइकिल ें होंडा शाइन और हीरो डीलक्स बरामद कीं। आरोपित कुंदन सिंह पर पहले से 3 और कुणाल पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई से पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग थानों तिलक नगर, राजौरी गार्डन, बिंदापुर और रंजीत नगर में दर्ज चोरी और वाहन चोरी के कुल 5 मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के अन्य सदस्य कौन हैं और वे चोरी का सामान किसे बेचते थे। यह भी पढ़ें- निहाल विहार छेड़छाड़ मामला: 14 दिन में सुनवाई पूरी, आरोपी को पांच साल का कठोर कारावा.

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी जिले की तिलक नगर थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय चोरों और वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत दो अलग-अलग आपरेशनों में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की गई भारी नकदी और वाहन बरामद किए गए हैं। आरोपित की पहचान बोन्दी सिंह उर्फ रघुवीर (40) और मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले कुंदन सिंह (26) और कुणाल उर्फ बलवीर सिंह (25) के रूप में हुई है। पहला मामले में 8 मई की शाम को तिलक नगर थाने की टीम को न्यू महावीर नगर इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर काले रंग की यामाहा मोटरसाइकिल पर आ रहे आरोपित बोंदी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 19,500 नकद बरामद हुए। यह मोटरसाइकिल राजौरी गार्डन थाने से चोरी की गई थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल और नकदी को जब्त कर लिया है। दूसरे मामले में उसी दिन एक अन्य गश्त के दौरान पुलिस टीम ने मुखर्जी पार्क के पास मोटरसाइकिल पर आ रहे दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान आरोपितों के पास से एक बैग मिला जिसमें घर तोड़ने के आधुनिक औजार थे। पूछताछ में इन्होंने चंद्र नगर में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 2,10,000 नकद और दो चोरी की मोटरसाइकिलें होंडा शाइन और हीरो डीलक्स बरामद कीं। आरोपित कुंदन सिंह पर पहले से 3 और कुणाल पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई से पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग थानों तिलक नगर, राजौरी गार्डन, बिंदापुर और रंजीत नगर में दर्ज चोरी और वाहन चोरी के कुल 5 मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के अन्य सदस्य कौन हैं और वे चोरी का सामान किसे बेचते थे। यह भी पढ़ें- निहाल विहार छेड़छाड़ मामला: 14 दिन में सुनवाई पूरी, आरोपी को पांच साल का कठोर कारावा





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