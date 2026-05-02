दिल्ली में मौसम का मिजाज: बारिश से गर्मी से राहत, अगले दो दिनों में और बारिश की संभावना

दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश और गरज के साथ तूफान की चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना बनी हुई है।
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहाँ चिलचिलाती धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अचानक होने वाली बारिश राहत की सांस दिला रही है। शनिवार को भी दिल्ली में ऐसा ही मौसम देखने को मिला। देर रात हुई बारिश ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से कुछ हद तक निजात दिलाई। इस दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलीं। कुल मिलाकर, मौसम में एक अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला, जिसने लोगों को गर्मी और राहत दोनों का अनुभव कराया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक है, लेकिन बारिश के कारण लोगों को गर्मी का एहसास कम हुआ। भारतीय मौसम विभाग ( आईएमडी ) ने अगले दो दिनों के लिए ‘ येलो अलर्ट ’ जारी किया है। इसका मतलब है कि दिल्ली में बारिश और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को गरज, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यह बारिश दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिक हो सकती है, जबकि कुछ हिस्सों में कम। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि आने वाले दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इस विक्षोभ के कारण आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण भी बनेगा, जिससे बारिश की संभावना और बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और कम से कम अगले सप्ताह तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। यह खबर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो गर्मी से परेशान थे। बारिश ने न केवल तापमान को कम करने में मदद की है, बल्कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी सुधार किया है। शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लोगों को सांस लेने में भी आसानी हो रही है। कुल मिलाकर, दिल्ली में मौसम का हाल फिलहाल राहत देने वाला है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। दिल्ली में मानसून की दस्तक अभी बाकी है, लेकिन इन प्री-मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और आने वाले मानसून के लिए तैयार किया है। दिल्ली सरकार और नगर निगम भी बारिश के पानी की निकासी को लेकर सतर्क हैं और उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी हैं.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहाँ चिलचिलाती धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अचानक होने वाली बारिश राहत की सांस दिला रही है। शनिवार को भी दिल्ली में ऐसा ही मौसम देखने को मिला। देर रात हुई बारिश ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से कुछ हद तक निजात दिलाई। इस दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलीं। कुल मिलाकर, मौसम में एक अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला, जिसने लोगों को गर्मी और राहत दोनों का अनुभव कराया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक है, लेकिन बारिश के कारण लोगों को गर्मी का एहसास कम हुआ। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। इसका मतलब है कि दिल्ली में बारिश और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को गरज, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यह बारिश दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिक हो सकती है, जबकि कुछ हिस्सों में कम। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि आने वाले दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इस विक्षोभ के कारण आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण भी बनेगा, जिससे बारिश की संभावना और बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और कम से कम अगले सप्ताह तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। यह खबर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो गर्मी से परेशान थे। बारिश ने न केवल तापमान को कम करने में मदद की है, बल्कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी सुधार किया है। शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लोगों को सांस लेने में भी आसानी हो रही है। कुल मिलाकर, दिल्ली में मौसम का हाल फिलहाल राहत देने वाला है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। दिल्ली में मानसून की दस्तक अभी बाकी है, लेकिन इन प्री-मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और आने वाले मानसून के लिए तैयार किया है। दिल्ली सरकार और नगर निगम भी बारिश के पानी की निकासी को लेकर सतर्क हैं और उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी हैं
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