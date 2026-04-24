दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी अय्याश, नौकरी जाने पर बदला लेने की भावना से प्रेरित

दिल्ली में एक IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा की अय्याश जीवनशैली और नौकरी से निकाले जाने के बाद बदले की भावना से प्रेरित होकर अपराध करने की बात सामने आई है। पुलिस जांच में आरोपी के ऑनलाइन सट्टा खेलने और वेश्याओं पर पैसे खर्च करने की जानकारी मिली है।

नई दिल्ली : दिल्ली में एक आयकर विभाग (IRS) के अधिकारी की बेटी की हृदयविदारक हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आरोपी राहुल मीणा , जो पीड़िता के घर पर काम करता था, एक बेहद अय्याश और फिजूलखर्च जीवनशैली जीने वाला व्यक्ति था। उसे पीड़िता के परिवार द्वारा हर महीने 20 हजार रुपये की सैलरी दी जाती थी, लेकिन वह यह पैसा अपनी विलासितापूर्ण आदतों में उड़ा देता था। राहुल की जीवनशैली में ऑनलाइन सट्टा खेलना और कॉल गर्ल्स ( वेश्या ओं) को बुलाना शामिल था, जिसके कारण उसकी सैलरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। पैसे की इस तंगी के कारण वह दूसरों से उधार लेने लगा, और धीरे-धीरे उस पर भारी कर्ज जमा हो गया। कर्जदारों के लगातार परेशान करने के कारण वह मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त था। आरोपी राहुल मीणा ने पुलिस पूछताछ में कोई पछतावा नहीं दिखाया और अपनी हरकत को सही ठहराने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसने पीड़िता पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसने उसे पैसे नहीं दिए थे। बलात्कार और हत्या के आरोपों पर उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी पता चला है कि आरोपी के पिता और पीड़िता के पिता एक ही कार्यालय में काम करते थे, और आरोपी को पीड़िता के घर पर नौकरी इसलिए मिल पाई थी क्योंकि उसके पिता ने सिफारिश की थी। राहुल को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसे उसने अपने सम्मान पर हमला समझा और उसके मन में बदले की भावना पैदा हो गई। पैसों की तंगी और अपमान की भावना ने मिलकर उसे इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाया। नौकरी छूटने के बाद, राहुल ने अपने गांव में कई हफ्ते ऑनलाइन ताश और लूडो जैसे खेलों में बिताए, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ती गई। जांचकर्ताओं का मानना है कि राहुल एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, जो अपनी सैलरी वेश्या ओं पर उड़ाता था और नौकरी के दौरान भी पीड़िता के प्रति उसकी नीयत खराब थी। उसकी हरकतों से स्पष्ट होता है कि वह एक शातिर अपराध ी है जिसने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और राहुल को कानून के कठघरे में लाया जा सके। अदालत में राहुल के बदलते बयान और रवैये ने मामले को और भी जटिल बना दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान राहुल ने बहुत कम पछतावा दिखाया और अपने बयानों में लगातार विरोधाभास पाया गया। हालांकि, अदालत में पेश होने पर उसका रवैया थोड़ा नरम दिखाई दिया। उसने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरान के सामने कई बार कहा कि उससे गलती हो गई और उसने अपराध कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने राहुल से उसके मकसद के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसने यह सब पैसे के लिए किया। मजिस्ट्रेट ने जब उससे पूछा कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, तो उसने हां में जवाब दिया, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कर दिया कि वह इसे इकबालिया बयान नहीं मानतीं। अदालत ने राहुल मीणा को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, ताकि पुलिस उससे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और मामले की पूरी जांच कर सके। इस मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है और लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस और अदालत इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं ताकि पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। इस घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है.

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