दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या, आरोपी चार दिन की पुलिस हिरासत में

दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक IRS अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी, जो परिवार के साथ काम करता था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पहले भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है।

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक आयकर विभाग (IRS) के अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी राहुल मीणा को दिल्ली की एक अदालत ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अदालत में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गहरा आघात है। पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि 23 वर्षीय आरोपी राहुल मीणा कई महीनों से पीड़ित परिवार के साथ काम कर रहा था। वह घर और परिवार के दैनिक जीवन से अच्छी तरह परिचित था, जिसका फायदा उठाकर उसने इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया। अधिकारियों के अनुसार, राहुल मीणा ने बुधवार सुबह, जब पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर गए थे, एक अतिरिक्त चाबी का उपयोग करके घर में प्रवेश किया। वह सीधे उस कमरे में गया जहां पीड़िता मौजूद थी और उस पर हमला कर दिया। प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी ने पीड़िता के बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद, उसने पीड़िता को सीढ़ियों से नीचे एक अन्य कमरे में ले गया, जहां एक लॉकर रखा हुआ था। उसने पीड़िता के फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक लॉक खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने लॉकर तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान को लूटा, अपने कपड़े बदले और फिर माता-पिता के लौटने से पहले मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चलता है कि आरोपी लगभग 30 मिनट तक घर के अंदर रहा था। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। परिवार के साथ काम करने वाले व्यक्ति द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना चिंताजनक है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के मकसद और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश कर रही है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी राहुल मीणा पहले भी राजस्थान के अलवर जिले में एक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है। यह खुलासा आरोपी के आपराधिक इतिहास को दर्शाता है और उसकी मानसिकता की गंभीरता को उजागर करता है। अलवर में हुई घटना के बाद आरोपी दिल्ली भाग गया था और यहां उसने पीड़ित परिवार के साथ काम करना शुरू कर दिया था। पुलिस अब अलवर पुलिस के साथ संपर्क में है और उस मामले की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इस घटना के बाद अमर कॉलोनी इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है और पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है, ताकि पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करती है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। इस जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त कानून और प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है.

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