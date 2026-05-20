दिल्ली में बढ़ती गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या, डॉक्टरों ने चेतावनी दी

दिल्ली में बढ़ती गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या, डॉक्टरों ने चेतावनी दी
📆20-05-2026 14:50:00
📰AajTak
दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद हीटवेव के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन, चक्कर, थकान और हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि समय पर इलाज न होने पर ब्रेन, किडनी और दिल पर गंभीर असर पड़ सकता है।

दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद हीटवेव के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन, चक्कर, थकान और हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दिल्ली इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में हीट स्ट्रेस से जुड़े मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ओपीडी और इमरजेंसी में डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर, कमजोरी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है.

