दिल्ली में आग की घटनाओं में तेजी वृद्धि: कृत्रिम पदार्थ फैलाने व जहरीला धुआं मुख्य कारण

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में आग लगने की घटनाओं में Sudden वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने इसे बढ़ते कृत्रिम पदार्थों जैसे प्लास्टिक, फाइबर और फोम का जकड़मा दे तोड़ा है, जो आग को तेजी से फैलाने और विषाक्त धुएं के साथ बंद जगहों को भरने में मदद करते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि आजकल घरों और दफ्तरों में आधुनिक सजावटी सामग्री का बढ़ता उपयोग आग की प्रभावशीलता बढ़ा रहा है। आग लगने के बाद इन पदार्थों से निकलने वाली विषाक्त गैसें श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं और मृत्यु दरों को बढ़ा सकती हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉ. राजेश चावला ने अपनी तácit जानकारी दी कि आग से मृत्यु अक्सर जलने के कारण नहीं बल्कि जहरीले धुएं के अधिक घातक प्रभाव से होती है। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा उपयोग उतना ही प्रामाणिकता से अपनाना चाहिए ताकि आपदा स्थिति में जान-माल की हानि कम की जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्लास्टिक, फाइबर, फोम जैसे कृत्रिम पदार्थ आग को फैलाने और जहरीला धुआं पैदा करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में घरों और वाहनों में आग लगने की रिपोर्ट्स बढ़ी हैं। शॉर्ट-सर्किट, गैस रिसाव या लापरवाही जैसे कारणों के बावजूद, इमारतों में बढ़ते प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री आग को और खतरनाक बना रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं और सजावट के चलते सुरक्षा उपायों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। आग सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, अब घरों और दफ्तरों में पीवीसी पैनल, फाइबर शीट, फाल्स सीलिंग, वाल क्लैडिंग, मॉड्यूलर फर्नीचर, लैमिनेट, फोम वाले सोफे और प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग बढ़ा है। रंग-रोगन में विभिन्न प्रकार की सिंथेटिक कोटिंग्स और सजावटी परतें भी लगाई जा रही हैं। ये सामग्री खुद आग लगाने का कारण नहीं, लेकिन आग लगने के बाद उसे तेजी से फैलाने और घने धुएं के साथ घर को भरने में मदद करती हैं। कई कृत्रिम पदार्थ जलने पर अत्यधिक गर्मी और विषाक्त गैसें छोड़ते हैं, जिससे बंद व कम वेंटीलेशन वाली जगहों में आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉ.

राजेश चावला के अनुसार, आग से मौत केवल जलने से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं के कारण अक्सर होती है। प्लास्टिक, पीवीसी, फोम, रबर और अन्य सिंथेटिक पदार्थ जलने पर कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रोजन सायनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्जीन गैस और सल्फर डाइआक्साइड जैसी विषाक्त गैसें निकलती हैं। ये गैसें श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, सीने में जकड़न, श्वसन मार्ग में सूजन और फेफड़ों की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं caused हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान देना आवश्यक है ताकि आग लगने की स्थिति में जान-माल के नुकसान कम किया जा सके





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