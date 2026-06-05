Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने प्रदेश भर में व्यापक सुरक्षा जांच शुरू करने का निर्देश दिया है

व्यापक सुरक्षा जांच News

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने प्रदेश भर में व्यापक सुरक्षा जांच शुरू करने का निर्देश दिया है
दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आगसीएम योगीव्यापक सुरक्षा जांच
📆05-06-2026 06:28:00
📰NBT Hindi News
53 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 51%

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्तरां में लगी आग का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को प्रदेश भर में व्यापक सुरक्षा जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी बहुमंजिला इमारतों, कार्यालयों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने को कहा है।

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने प्रदेश भर में व्यापक सुरक्षा जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्तरां में लगी आग का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को प्रदेश भर में व्यापक सुरक्षा जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी बहुमंजिला इमारतों, कार्यालयों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने को कहा है। सीएम ने खासतौर पर होटलों की जांच कर इनकी ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही इनके फायर सेफ्टी सिस्टम में जरूरत के हिसाब से सुधार करवाने के भी निर्देश दिए हैं।ने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और फायर सेफ्टी विभाग समेत सभी एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने को कहा है। उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सीएम के निर्देश पर गुरुवार से ही लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में होटल, गेस्ट हाउस और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हो गया। लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) अंकुश मित्तल ने टीम के साथ कई होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जेमिनी कॉन्टिनेंटल, होटल क्लार्क्स अवध, गोल्डन स्काई, यश होटल, मोहन होटल, मिडास, ड्रीम पैलेस समेत कई होटलों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया।गोमतीनगर स्थित क्लासियो कलेक्शन होटल पहुंचकर फायर सेफ्टी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में एक सप्ताह तक विशेष जांच अभियान चलेगा। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी।प्रशांत सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। पत्रकारिता में उनका 1.

5 साल का अनुभव है। वह अभी उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब-हरियाणा, गोवा समेत नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की खबरों पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत नवभारत टाइम्स अखबार से की थी।प्रशांत सिंह को देश-विदेश की राजनीति के बारे में लिखना बेहद पसंद है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को अपनी टीम के साथ कवर किया है। इसके साथ ही उन्हें हिंद-प्रशांत महासागर और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने और उस पर लिखने में गहरी दिलचस्पी है।प्रशांत सिंह ने दिल्ली की गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ युनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपनी मास्टर्स खत्म होने के बाद मीडिया जगत में कदम रखा।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग सीएम योगी व्यापक सुरक्षा जांच फायर सेफ्टी ऑडिट होटलों की जांच

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-05 09:27:51