दिल्ली में मलबे के ढेर में दबीं सड़कें, राहगीरों का चलना दूभर

दिल्ली की सड़कें मलबे के ढेर में दब गई हैं। गाजीपुर और हसनपुर डिपो के पास राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। मलबे के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं और दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।

दिल्ली की सड़कें मलबे के ढेर में दबीं गाजीपुर और हसनपुर डिपो के पास राहगीर ों का चलना दूभर हो गया है। मलबे के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं और दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई और निर्माण कार्यों के बाद निकाला गया मलबा कई दिनों तक सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा रात के समय कुछ लोग चोरी-छिपे निर्माण मलबा भी यहां डाल जाते हैं। गाजीपुर सीएनजी स्टेशन के पास भारी वाहनों की आवाजाही के बीच सड़क पर फैला मलबा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहा है। वहीं हसनपुर गांव के पास सड़क जमा मलबा के कारण सड़क पर धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, जिससे दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय हालात और खराब हो जाते हैं। धूल और बदबू के कारण बुजुर्गों व बच्चों में सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं। दोपहिया वाहन चालकों को सड़क पर फिसलन और मलबे के कारण जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने मांग की है कि मानसून से पहले सड़क किनारे पड़े मलबे और गाद को तुरंत हटाया जाए, ताकि जलभराव और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके.

दिल्ली की सड़कें मलबे के ढेर में दबीं गाजीपुर और हसनपुर डिपो के पास राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। मलबे के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं और दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई और निर्माण कार्यों के बाद निकाला गया मलबा कई दिनों तक सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा रात के समय कुछ लोग चोरी-छिपे निर्माण मलबा भी यहां डाल जाते हैं। गाजीपुर सीएनजी स्टेशन के पास भारी वाहनों की आवाजाही के बीच सड़क पर फैला मलबा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहा है। वहीं हसनपुर गांव के पास सड़क जमा मलबा के कारण सड़क पर धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, जिससे दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय हालात और खराब हो जाते हैं। धूल और बदबू के कारण बुजुर्गों व बच्चों में सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं। दोपहिया वाहन चालकों को सड़क पर फिसलन और मलबे के कारण जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने मांग की है कि मानसून से पहले सड़क किनारे पड़े मलबे और गाद को तुरंत हटाया जाए, ताकि जलभराव और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके





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