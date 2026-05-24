दिल्ली जिमखाना क्लब: अब भी राजनेता और नेताओं का पसंदीदा, लेकिन विवादों के बीच

दिल्ली जिमखाना क्लब अक्सर राजनीति और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक रहा है। 1913 में जब अंग्रेज नई दिल्ली को अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित करने लगे तो क्लब की स्थापना की गईitv। इसके बाद से कई बड़े फैसले केवल सरकारी दफ्तरों में नहीं, बल्कि क्लब के लान, बार और डाइनिंग टेबल पर भी होते रहे हैं। आजादी के बाद भी क्लब की शाही पहचान बनी रहती रही है और इसका नॉर्थ ब्लाक में भी प्रतीकात्मक महत्व रहा है। लेकिन, हाल के वर्षों में ऐसे विवाद हुए हैं कि इसे लोग चुनौती दे रहे हैं। हाल के आदेशों के अनुसार, और क्लिक के सदस्य भी हैं और राहुल गांधी...

दिल्ली जिमखाना क्लब , जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था, अब भी राजनीति क और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह क्लब दो पहलू के कारण महत्वपूर्ण है - एक, खेल और दूसरे, भुगतान। यह नॉर्थ ब्लाक में भी प्रतीकात्मक है। यह क्लब अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही, या यूं कहें, स्वतंत्रता के बाद यह क्लब भारतीय नौकरशाही, राजनीति , न्यायपालिका और कारोबारी जगत के प्रभावशाली लोगों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। उसकी सदस्यता को आज भी एक बड़े स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में कई विवादों ने क्लब पर छाया है। 2006 में राहुल गांधी को क्लब की सदस्यता मिली थी और कुलजीत चहल भी इसके सदस्य है। केंद्र सरकार ने भी क्लब के कैंपस खाली करने का निर्देश दिया है, हालांकि इसके बारे में अभी भी लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि, एक सदस्य ने कहा कि यह फैसला निराशाजनक है। सरकार को एक वैकल्पिक समाधान को तलाशना चाहिए जिससे जो इसके सदस्य हैं उन्हें कोई अन्य ठिकाना मिल सके.

दिल्ली जिमखाना क्लब, जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था, अब भी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह क्लब दो पहलू के कारण महत्वपूर्ण है - एक, खेल और दूसरे, भुगतान। यह नॉर्थ ब्लाक में भी प्रतीकात्मक है। यह क्लब अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही, या यूं कहें, स्वतंत्रता के बाद यह क्लब भारतीय नौकरशाही, राजनीति, न्यायपालिका और कारोबारी जगत के प्रभावशाली लोगों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। उसकी सदस्यता को आज भी एक बड़े स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में कई विवादों ने क्लब पर छाया है। 2006 में राहुल गांधी को क्लब की सदस्यता मिली थी और कुलजीत चहल भी इसके सदस्य है। केंद्र सरकार ने भी क्लब के कैंपस खाली करने का निर्देश दिया है, हालांकि इसके बारे में अभी भी लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि, एक सदस्य ने कहा कि यह फैसला निराशाजनक है। सरकार को एक वैकल्पिक समाधान को तलाशना चाहिए जिससे जो इसके सदस्य हैं उन्हें कोई अन्य ठिकाना मिल सके





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